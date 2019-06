Alanis Desilets offre une grande déclaration à son amoureux pour son anniversaire

Alanis Desilets est présentement en voyage à Mykonos avec son amoureux Joël Giguère, ainsi que ses grandes amies Catherine Paquin et Jessika Denommée, pour qui les douze semaines passées en Grèce l’automne dernier n’ont visiblement pas été suffisantes.

L’influenceuse et ex-candidate d’Occupation Double Bali a visiblement été inspirée par les paysages paradisiaques qui l’entourent et a offert une longue déclaration d’amour à sa douce moitié pour son anniversaire.

Déclaration que la principale intéressée a (évidemment) partagé par l’entremise de son compte Instagram.

«J’aime la façon dont tu aimes ta famille et tes amis. J’aime comment tu es prêt à tout pour faire plaisir aux gens, parce que tu es comme ça, et c’est dans toi. Tu es simple et sans aucune méchanceté. Réellement le plus gentil (et sexy!) des garçons que j’ai rencontrés», écrit-elle.

«J’apprends à te connaître à chaque jour et c’est sans aucun doute mon activité favorite. Tu donnes un sens à ma vie et au moment où j’en avais le plus besoin, tu étais là avec tes petites fossettes pour me rappeler que tu continuerais d’être là peu importe où et quand.»

Alanis Desilets poursuit en exprimant sa reconnaissance de pouvoir partager ses rêves les plus fous, les bons moments de leur vie commune comme les moins bons, remerciant par la même occasion ces beaux-parents d’avoir mis Joël au monde.

«Cheers à notre vie remplie d’amour, d’aventure et de vin. Je te dirais que je t’aime, mais ce mot n’est ridiculement pas assez.»

Rappelons qu’Alanis Desilets et Catherine Paquin vous feront vivre leur déménagement sur l’île de Montréal avec la série Colocs!, qui sera diffusée à compter du 1er juillet sur le Noovo.ca.