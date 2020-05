MONTRÉAL — Écarté de la direction de Bombardier en mars dernier au terme d’un mandat de cinq ans qui s’est soldé par la vente de plusieurs actifs, l’ex-pdg Alain Bellemare a eu droit à une indemnité de départ et d’autres avantages d’une valeur d’environ 8,9 millions $ US, et cela pourrait atteindre près de 12,5 millions $ US (plus de 17,5 M$CAN) si la vente de la division ferroviaire à Alstom se concrétise.

Son successeur, Éric Martel, aura quant à lui droit à une rémunération globale — qui tient compte du salaire de base, des primes et autres avantages comme les options sur les actions — de 5,12 millions $ US cette année. C’est plus de six fois le traitement auquel il avait eu droit chez Hydro-Québec en 2019, dernière année de son mandat de cinq ans à titre de président-directeur général de la société d’État.

Ces informations figurent dans la circulaire de sollicitation envoyée aux actionnaires du constructeur d’avions et de trains en vue de son assemblée annuelle, qui a été reportée au 18 juin en raison de la pandémie de COVID-19 et qui se déroulera de façon hybride, c’est-à-dire à la fois physiquement et virtuelle.

Âgé de 52 ans, M. Martel a expliqué la semaine dernière que Bombardier, qui traîne une lourde dette de 9,3 milliards $ US et qui poursuit son recentrage afin de se concentrer uniquement sur les jets d’affaires, pourrait cogner à la porte des gouvernements dans le but d’obtenir un soutien supplémentaire temporaire si les effets de la pandémie perdurent.

En trois temps

M. Bellemare a eu droit à 6,98 millions $ US dans le cadre de son «arrangement de départ» conclu avec l’entreprise, qui a «mis fin» à l’emploi de ce dernier «sans motif valable».

Cette somme correspond à deux années de son salaire de base et tient compte de sa cible de prime annuelle ainsi que d’un ajustement de change. L’ex-président et chef de la direction pourra aussi obtenir environ 3,5 millions $ US en deux versements liés à la cession de Bombardier Transport à Alstom, une transaction annoncée en février dernier alors qu’il était toujours en poste.

«L’indemnité de départ de M. Bellemare est conforme à ses conditions contractuelles divulguées dans les circulaires précédentes», a souligné un porte-parole de Bombardier, Olivier Marcil, dans un courriel.