Alaclair Ensemble promeut (à sa manière) le respect du bac de recyclage

Capture d'écran/YouTube Disques 7ième Ciel Le vidéoclip, qui met entre autres en vedette KNLO (photo), a été réalisé par Phil Chagnon et produit par La Corp.

Le Bas-Canada (plus particulièrement la Ville de Laval) veut devenir plus vert.

La municipalité de l’île Jésus a fait appel au groupe Alaclair Ensemble afin de promouvoir une meilleure gestion du recyclage auprès de ses citoyens.

La formation de rap québécois a donc composé une chanson inédite pour la campagne de sensibilisation. Mets du respect dans ton bac, très accrocheuse pour une chanson qui parle de recyclage, est accompagnée d’un vidéoclip qui a été tourné dans un centre de tri Tricentris.

«C’est la première fois au Québec qu’une ville collabore avec un groupe de rap et cette association unique nous permet d’aborder le sujet d’une manière qui sera assurément remarquée par le plus grand nombre. Nous croyons que cette campagne sensibilisera les Lavallois et, nous l’espérons, les incitera à améliorer leurs habitudes de recyclage», a déclaré Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose, par voie de communiqué.

«C’est un sujet hyper important et on voulait clairement faire partie de ce projet-là. Gros respect à Laval d’avoir accepté l’idée», a affirmé Vlooper, un des membres d’Alaclair Ensemble.

À voir: le vidéoclip de Mets du respect dans ton bac