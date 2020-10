Trois journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire

miodrag ignjatovic via Getty Images Les enseignants bénéficieront ainsi de davantage de temps pour de la planification et de la formation.

Le gouvernement Legault vient en aide aux enseignants et répond à une demande effectuée par les syndicats le printemps dernier. Ainsi, trois journées pédagogiques s’ajoutent au calendrier scolaire afin de pallier les effets de la pandémie. Les enseignants et les professionnels dans les écoles pourront ainsi profiter de plus de temps de préparation et de formation en cette année mouvementée.

Les centres de services scolaires et les écoles auront toute la flexibilité nécessaire pour planifier ces journées au moment de leur choix dans l’horaire et en fonction de leurs réalités respectives, explique le communiqué émis par le ministère.

Deux conditions sont émises. Les journées devront se dérouler entre le 29 octobre 2020 et la fin de l’année scolaire 2020-2021. De plus, elles ne devront pas être insérées à raison de plus d’une journée par mois.

Service de garde gratuit

Québec cherche aussi à ne pas pénaliser les parents, dont plusieurs pourraient devoir réorganiser leur horaire. Pour ces trois jours, le service de garde sera offert gratuitement à tous les enfants d’âge préscolaire et primaire qui y sont habituellement inscrits.

«Grâce à ces trois journées de formation et de planification supplémentaires, le personnel scolaire pourra bénéficier d’une formation continue, ce qui favorisera la réussite scolaire de tous les élèves», a fait valoir par voie de communiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Le calendrier normal compte 180 jours de classe et 20 journées pédagogiques. Pour cette année, les élèves seront ainsi 177 jours en classe.