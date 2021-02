Air Canada réduit son service et procède à 1500 mises à pied

Xinhua News Agency via Getty Images

Le couperet tombe de nouveau dans l’industrie aérienne en raison des restrictions imposées en raison de la COVID-19, alors qu’Air Canada réduit de nouveau son service, ce qui entraînera au moins 1500 nouvelles mises à pied chez ses syndiqués.

À compter du 18 février, le plus important transporteur aérien suspendra, au moins jusqu’au 30 avril, 17 liaisons transfrontalières et internationales depuis Montréal, Toronto et Vancouver.

Des gestionnaires se retrouveront également en congé forcé, a indiqué mardi Air Canada, sans préciser leur nombre.

Les voyageurs touchés se feront proposer «diverses options», comme des «itinéraires de remplacement», a expliqué l’entreprise, sans préciser si des remboursements seraient offerts.