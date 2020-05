Air Canada mettra du temps à se relever de la pandémie de COVID-19

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Un comptoir d'enregistrement vide d'Air Canada, à l'aéroport international Montréal-Trudeau de Montréal, le mercredi 8 avril 2020 (photo d'archives)

MONTRÉAL — Secouée par le «carnage financier» de la COVID-19, Air Canada déploie un bouquet de mesures, dont la prise obligatoire de la température de chaque passager, dans l’espoir de rebâtir la confiance des voyageurs et atténuer les retombées «catastrophiques» de la pandémie. La plus importante compagnie aérienne au pays en a fait l’annonce lundi, en dévoilant une perte nette de 1,05 milliard $ au premier trimestre terminé le 31 mars et en signalant qu’il lui faudrait probablement plus de trois ans avant de se relever de la crise actuelle. Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, au cours de laquelle il n’a pas voulu faire le moindre commentaire sur la transaction qui permettrait à Air Canada de prendre le voyagiste québécois Transat A.T. sous son aile, son président et chef de la direction, Calin Rovinescu, a dit que «nous vivons la période la plus sombre de toute l’histoire de l’aviation commerciale». «Je vous dirais que tous les modèles classiques de planification sont passés à la trappe, a-t-il fait remarquer aux analystes financiers. Il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge.»

Nous comprenons qu’une fois que les restrictions gouvernementales levées, un des principaux facteurs qui aura un impact sur la reprise de la demande sera la confiance qu’ont les voyageurs jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible. Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada

Depuis la mi-mars, Air Canada a sabré son nombre de vols de plus de 90 % et a cloué au sol plus de 200 avions. La société ne dessert plus que cinq aéroports internationaux, comparativement à plus de 150 avant la pandémie. Elle pige quotidiennement 22 millions $ dans ses liquidités et elle a vu ses revenus du premier trimestre plonger de 16 %, à 3,72 milliards $. Avec son programme «SoinPropre+», qui vise à offrir une «plus grande tranquillité d’esprit» aux voyageurs, Air Canada estime être le premier transporteur des Amériques à vérifier la température de ses passagers avant l’embarquement. Les autres mesures, qui seront déployées d’ici le 15 mai, prévoient également la distribution d’une trousse de soins personnels avec désinfectant. En classe économique, on bloquera aussi la vente des places adjacentes et limitera le nombre total de places offertes à la vente pour chaque vol. «Nous comprenons qu’une fois que les restrictions gouvernementales levées, un des principaux facteurs qui aura un impact sur la reprise de la demande sera la confiance qu’ont les voyageurs jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible», a lancé M. Rovinescu. Aucun détail Au moment où l’industrie traverse une période de turbulences, les analystes ont tenté, sans succès, d’avoir plus de détails quant aux intentions d’Air Canada à l’endroit de la transaction de 720 millions $ visant à acquérir Transat A.T — qui a été acceptée par les actionnaires du voyagiste, mais qui doit encore recevoir le feu vert des autorités réglementaires au Canada et en Europe. «Jusqu’à ce que nous obtenions les approbations réglementaires, il n’y a vraiment aucune mise à jour que nous puissions fournir», s’est limité à dire M. Rovinescu. Entre-temps, la confiance des investisseurs ne semble pas être au rendez-vous, puisqu’à la Bourse de Toronto, lundi après-midi, l’action de Transat A.T. plongeait de 17 % pour coter à 8,20 $, soit bien en deçà des 18 $ offerts par Air Canada. Selon Transat A.T., une clause de la convention d’arrangement concernant un «effet défavorable important» et une autre concernant les «épidémies» ne permettent pas à Air Canada de modifier ou de déchirer l’entente.