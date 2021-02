Air Canada: des résultats financiers désastreux en 2020

Nathan Denette/La Presse canadienne via AP

Nathan Denette/La Presse canadienne via AP Au cours de la dernière année, Air Canada a notamment dû procéder à des réductions d’effectif visant plus de 20 000 employés. (photo d'archives)

MONTRÉAL — Les résultats financiers de l’exercice 2020 d’Air Canada illustrent à quel point la pandémie de COVID-19 a été désastreuse pour le transport aérien.

Le transporteur aérien basé à Montréal rapporte vendredi une perte nette de 4,647 milliards $, soit une perte par action diluée de 16,47 $, alors qu’en 2019, Air Canada avait dégagé un bénéfice net de 1,476 milliard $, soit un bénéfice dilué par action de 5,44 $.

Le total des revenus s’est établi à 5,833 milliards $ en 2020, en dégringolade de 13,298 milliards $, ou de 70 %, en regard de l’exercice 2019. De plus, au 31 décembre dernier, la dette nette d’Air Canada s’est établie à 4,976 milliards $, en hausse de 2,135 milliards $ par rapport au 31 décembre 2019.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, la compagnie a subi une perte nette de 1,161 milliard $, soit une perte par action diluée de 3,91 $, alors qu’un an plus tôt, elle rapportait un bénéfice net de 152 millions $, ou 0,56 $ par action diluée.

Au cours de la dernière année, Air Canada a notamment dû procéder à des réductions d’effectif visant plus de 20 000 employés, soit plus de la moitié de son personnel, en raison de la crise provoquée par la pandémie mondiale.

En ce qui a trait au projet d’acquisition de Transat A.T., Air Canada a reçu jeudi l’approbation des autorités réglementaires canadiennes, mais la transaction demeure assujettie à d’autres approbations. Air Canada maintient que la transaction devait être clôturée au plus tard lundi prochain, mais rappelle que le délai peut être prolongé à tout moment par accord des parties et reste en vigueur à moins de résiliation par l’une des parties.