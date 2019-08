Une action collective contre Air Canada autorisée par la Cour supérieure du Québec

Un juge de la Cour supérieure du Québec a donné le feu vert à une action collective visant Air Canada à propos de la surcharge de carburant.

La requête allègue que la plus importante compagnie aérienne au pays a “illégalement surchargé ses clients” de plus du double du coût du carburant sur certains vols. C’est lundi que le tribunal a indiqué que la démarche pouvait aller de l’avant.

Selon Michael Vathilakis, l’avocat qui pilote la demande, Air Canada aurait mal expliqué l’objectif de la surcharge - visant à contrebalancer les fluctuations du prix du carburant.

“Ce qu’Air Canada a fait était de montrer aux passagers qu’ils percevaient ce montant afin de contrebalancer la volatilité, alors qu’en fait, les allégations indiquent que dans plusieurs cas, la compagnie réalisait un profit réel, a-t-il expliqué, au cours d’un entretien téléphonique. Dans plusieurs cas, ils ont facturé un montant égal ou supérieur au coût total du carburant pour le vol.”

La requête cite notamment un exemple où la facturation aurait été de 105 pour cent supérieure au coût du carburant pour un vol à destination de Paris en janvier 2014.

Chaque passager en classe économique sur ce vol a payé 238 $ à titre de surcharge du carburant, soit 163 $ de plus, selon la définition de la surcharge présentée par Air Canada. Le document avance que le transporteur a reçu 73 878 $ grâce à la surcharge, alors qu’il aurait plutôt dû facturer 23 164 $.

La démarche concerne des clients du Québec ayant acheté des billets internationaux pour des destinations à l’extérieur des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes entre avril 2012 et novembre 2014. Les plaignants, George et David Itzkovitz, demandent 273 millions $ en dommages et intérêts pour les passagers concernés.

Air Canada dit ne pas être d’accord avec les allégations et avoir l’intention de se défendre, a indiqué par courriel une porte-parole, Angela Mah.