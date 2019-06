Transat accepte l'offre d'achat d'Air Canada

Après plusieurs semaines de négociations, le conseil d’administration de Transat A.T. a décidé d’accepter l’offre d’achat déposée le mois dernier par Air Canada à 13 $ l’action, ce qui représente environ 520 millions $.

Selon le plus important transporteur aérien au pays, les marques Transat et Air Transat seront maintenues parallèlement à celles d’Air Canada, Air Canada Rouge et Vacances Air Canada. Le siège social du voyagiste québécois devrait également être conservé à Montréal - où se trouve également celui d’Air Canada.

La fenêtre de 30 jours permettant à Transat A.T. et Air Canada de négocier exclusivement se terminait mercredi.

Parallèlement, la société mère du transporteur aérien Air Transat avait également reçu une proposition, à 14 $ l’action, de la part du promoteur immobilier québécois Groupe Mach. Si le voyagiste devait décider d’accepter une offre concurrente, une indemnité de 15 millions $ devra être versée à Air Canada.

La transaction annoncée jeudi doit être approuvée par au moins le deux tiers des actionnaires de Transat A.T. Son plus important, la firme Letko, Brosseau et associés, qui détient une participation de plus de 18 pour cent, a déjà fait savoir qu’il allait voter contre une transaction à 13 $ l’action.

De plus, le Bureau de la concurrence et Transport Canada devront donner leur feu vert.