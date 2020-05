Ottawa offre une aide financière aux aînés

Jovanmandic via Getty Images

Le gouvernement fédéral annonce un paiement unique de 300 $ pour les personnes âgées admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Celles qui sont admissibles au Supplément de revenu garanti recevront 200 $ de plus.

Cette aide financière coûtera 2,5 milliards $ aux coffres de l’état fédéral.

Le président du Conseil du trésor Jean-Yves Duclos et la ministre des Aînés Deb Schulte qui ont fait cette annonce mardi matin estiment que cette aide arrive à point et est préférable à une augmentation mensuelle des versements fédéraux pendant une longue période.

“Les plus petits montants, ce n’est pas approprié dans le contexte actuel. C’est maintenant que la crise a lieu. C’est maintenant que les gens ont besoin de recevoir de l’aide du gouvernement canadien”, a argué le ministre Duclos.

Les ministres ont également signalé que les aînés auront jusqu’au début du mois d’octobre pour présenter une déclaration de revenus. En temps normal, ils auraient dû soumettre ces déclarations en juillet pour s’assurer de continuer de recevoir le Supplément de revenu garanti.

La ministre Schulte s’est défendue d’avoir tardé à offrir une aide financière aux personnes âgées vulnérables. Elle a rappelé le paiement supplémentaire, versé en avril, du crédit de la TPS. Elle calcule que 4 millions d’aînés ont reçu cet argent.

Cette nouvelle mesure d’aide financière n’aura pas besoin d’être approuvée par le Parlement, a précisé le ministre Duclos.

Mardi matin, avant l’annonce des ministres, le réseau FADOQ s’était plaint de l’absence de mesures pour les aînés. Le réseau réclamait une augmentation de 10 % de la Sécurité de la vieillesse, rappelant la promesse électorale des libéraux à ce sujet, et une bonification de 50 $ par mois du Supplément de revenu garanti.

“Qu’aucune mesure n’ait encore été annoncée alors que tant de programmes d’aide ont été mis sur pied depuis le début de la pandémie de COVID-19, c’est aberrant ”, avait déclaré, dans un communiqué, la présidente de l’organisme Gisèle Tassé-Goodman.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,11 million de tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 69 981 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4993 Canadiens.

Lundi, trois des quatre provinces de l’Atlantique n’ont rapporté aucun nouveau cas ni aucun décès. C’est la Nouvelle-Écosse qui fait exception.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 38 469 cas au Québec, dont 3013 décès; 20 546 cas en Ontario, dont 1669 décès; 6300 cas en Alberta, dont 117 décès; 2353 cas en Colombie-Britannique, dont 130 décès; 1019 cas en Nouvelle-Écosse, dont 48 décès; 568 cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au

Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.