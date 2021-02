Les aînés ne sont pas le problème: ils sont une partie de la solution

Avec la venue de la COVID-19, les Canadiens âgés ont été désignés comme fragiles et vulnérables – et pour cause. La pandémie a frappé particulièrement durement les personnes âgées, lesquelles représentent la majorité des gens qui ont été gravement malades ou qui sont décédés. Les personnes âgées craignent beaucoup plus la contagion que le reste de la population, les obligeant à prendre des mesures de confinement plus strictes pour assurer leur santé et leur sécurité.

Mais ce qu’on oublie dans nos efforts pour protéger les aînés, c’est que ces derniers ne sont pas seulement vulnérables et dépendants: ils sont aussi des citoyens qui contribuent grandement à notre économie et à notre société. Les adultes plus âgés ne doivent pas être considérés seulement comme des victimes de la COVID-19: ils constituent également une ressource apte à aider la société à s’en rétablir.

Les Canadiens vivent maintenant plus longtemps que jamais. Les baby-boomers les plus âgés ont 75 ans cette année, et sont plus déterminés que toute autre génération avant elle à bien vieillir, à vivre vieux chez eux et à rester en bonne santé et actifs aussi longtemps que possible. Les statistiques le confirment: beaucoup de personnes âgées travaillent encore activement.

Le taux d’emploi des personnes âgées dans la population active canadienne a plus que doublé depuis 2000. En 2015, un Canadien sur cinq âgé de 65 ans et plus, soit près de 1,1 million de personnes, a déclaré avoir travaillé pendant l’année. En 2018, Statistique Canada a révélé que 28,4 % des Canadiens de 60 ans et plus ayant déclaré que le travail était leur principale activité étaient des travailleurs autonomes.

Aujourd’hui, un plus grand nombre de personnes âgées détiennent un diplôme d’études supérieures par rapport aux années antérieures, ce qui semble les inciter à travailler plus longtemps. Les aînés ayant au moins un baccalauréat sont presque deux fois plus susceptibles de continuer de travailler après 65 ans par rapport à ceux qui ont un diplôme d’études secondaires.

Il est toutefois important de noter que les personnes âgées sont parfois encore sur le marché du travail parce qu’elles n’ont pas les moyens de prendre leur retraite, et non parce qu’elles choisissent de continuer de travailler. Un revenu d’emploi a été la principale source de revenu pour 43,8 % des personnes âgées qui travaillaient en 2015. Les personnes sans revenu de retraite privé – qui sont moins nombreuses depuis les 30 dernières années – ont 1,5 fois plus de chance de continuer de travailler que les personnes âgées bénéficiant d’une pension privée.

Cela dit, ce n’est pas seulement par l’emploi – et les impôts qu’ils continuent de payer pendant qu’elles travaillent – que les personnes âgées contribuent à la croissance de l’économie. Ces personnes s’engagent également à redonner et à construire nos collectivités.