Des aînés hospitalisés sont retournés en résidence sans être testés

Or, lundi, le gestionnaire d’un grand groupe de résidences pour aînés a accusé les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de bafouer les règles.

«On a refusé qu’il vienne, on l’a intercepté avant son entrée, on a demandé un test de COVID-19», a raconté mardi le gestionnaire, qui a requis l’anonymat, de crainte de s’exposer aux représailles des CISSS et des CIUSSS.

Or le résultat est tombé dimanche: la personne a bel et bien été infectée et donc si elle n’avait pas été stoppée, elle serait retournée dans la résidence, et même avec l’isolement de 14 jours, aurait été considérée comme un cas d’une éclosion dans la résidence.

«J’étais assez en colère, on aurait ‘rentré’ un cas de COVID-19 qui vient en fait de l’hôpital, a confié le directeur. C’est une situation assez critique.»

Ce haut responsable déplore qu’il ait fallu à quelques reprises négocier ferme, notamment avec un urgentologue réfractaire, parce que cette situation s’est répétée à quelques reprises. Il a expliqué que dans un cas, le résident était même revenu chez lui malgré tout.