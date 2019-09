Être aîné et LGBTQ+: lorsque l’âgisme rencontre l’homophobie et la transphobie

Petra Spiljard via Getty Images Plusieurs idées reçues doivent être remises en question afin de rendre les milieux aînés plus inclusifs à la diversité sexuelle et de genre.

Au Québec et au Canada, on s’enorgueillit pas mal d’être des sociétés où les droits envers les personnes LGBTQ+ sont parmi les plus avancés, mais il ne faut pas oublier que ces évolutions sont récentes et que de nombreuses personnes sont encore laissées pour compte.

C’est le cas par exemple des aînés qui, en 2019, demeurent toujours majoritairement dans le placard dans les résidences pour aînés ou les milieux aînés en général.

Ce constat, je le fais malheureusement tous les jours en tant que responsable du programme Pour que vieillir soit gai à la Fondation Émergence. Depuis 2009, ce programme vise à rendre les milieux aînés plus inclusifs à la diversité sexuelle et de genre; et y’a de quoi faire!

Lorsque j’ai accédé à ce poste en 2017, mes prédécesseurs m’avaient averti que ça n’allait pas être facile. Certains s’étaient même fait dire, alors qu’ils sollicitaient les milieux aînés pour proposer nos formations et nos outils de sensibilisation: «on n’a pas de ça chez nous».

De mon côté, en tant qu’homme gai, je mesurais déjà l’ampleur de l’invisibilité des personnes aînées LGBT. Même au sein des communautés LGBT, c’est toujours des jeunes dont on parle. Pourtant, ce sont bien les générations précédentes qui se sont battues pour les droits dont nous bénéficions aujourd’hui. Dans une société vieillissante comme le Québec, où près de 20% de la population a plus de 65 ans, comment se fait-il que les aînés LGBT soient invisibles à ce point?

Nos aînés ont vécu à une période où cacher leur identité LGBT était avant tout une question de survie.