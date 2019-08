Aider les personnes suicidaires a fait de moi un homme meilleur

Avant, j’étais bénévole au Club Kiwanis pour les enfants défavorisés, puis dans les Équipes d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge sur l’Île de Montréal. J’ai toujours pensé qu’on était chanceux d’avoir une situation stable, un toit, de la nourriture, un bon travail et je trouve ça très important de redonner à la société et d’aider les autres.

Chaque soir, ça me fait comprendre à quel point j’ai de la chance d’être là où je suis, ça me rend meilleur au quotidien. Je porte davantage d’attention aux gens au travail, aux détails, j’accepte mieux la différence.

La première fois, c’est un ancien collègue et ami qui s’est donné la mort quelque temps après que sa femme soit décédée tragiquement. La deuxième fois, c’était mon comptable. Cela fait maintenant plus d’une vingtaine d’années.

Je commence toujours mes interventions avec le «COQ», qui me permet d’évaluer la situation de la personne au bout du fil. C omment la personne a-t-elle prévu de passer à l’acte? O ù et Q uand, surtout ! Cela m’indique le degré de détresse et de dangerosité.

Il y a aussi différents types de situation. En plus de l’aide aux personnes suicidaires, il y a par exemple le service aux proches. Les gens qui sont inquiets pour un mari, une épouse, un enfant ou un collègue nous appellent et viennent chercher des outils concrets pour interagir avec eux. Le sujet doit être abordé sans détour, ni jugement avec eux.

Souvent, il y a l’incompréhension, les gens se disent: «Pourquoi?!» , «et si j’avais su le détecter? Et si je n’étais pas parti? Et si, et si…» Le sentiment de culpabilité peut devenir énorme et très dur à porter. Il a aussi été prouvé que des personnes touchées de très près par le suicide pouvaient être sujettes eux-mêmes à des pensées suicidaires.

Souvent, leur estime de soi est au plus bas, alors on essaie de mettre en lumière leurs forces, dans quoi ils sont bons, on leur montre qu’un avenir est possible.

Une raison de vivre peut être des parents, des enfants, parfois même un animal. Quand je détecte ça, je leur dis: «parle-moi de ton chat», et déjà, on peut entendre leur voix changer.

Pour être un bon intervenant, il est très important d’avoir de l’écoute, de laisser la parole à son interlocuteur, d’être à l’affût de tout ce qu’il nous dit et d’utiliser ses propres paroles pour lui redonner le goût de vivre. S’il aime écouter de la musique, on va lui dire: «et si tu allais écouter un peu de musique en raccrochant?»

On les aide à passer la crise, même si on ne les guérit pas. On donne des ressources à chaque individu, ensuite on fait un suivi. SAM a une équipe permanente extraordinaire. On les appelle, on leur demande: «comment ça va, aujourd’hui?»

Souvent, à la fin d’une conversation, on raccroche et on a l’impression de s’être fait un ami.

L’impact psychologique

Les cas les plus difficiles pour moi sont les gens qui sont atteints d’une maladie chronique, et qui en connaissent déjà l’issue tragique.

Quand c’est sans espoir, c’est difficile de se projeter dans le futur. Mais je vais chercher un demain, je leur demande s’ils ont parlé à tout le monde, si leur testament est prêt. J’essaie de mettre un baume sur leur souffrance.

Quand tu parles à une fille de 25 ans qui te confie avoir été abusée dans la vie, il faut que tu sois à l’aise pour qu’elle puisse sereinement se livrer à toi. Ça leur a pris tellement de courage pour nous appeler.

Je mets à profit mon expérience de la vie. J’ai 57 ans, j’ai trois enfants, j’ai un bagage de vie. Je ne vais jamais leur raconter quoi que ce soit de personnel, mais le fait que j’aie déjà vécu une séparation ou la maladie, ou plein d’autres situations difficiles va m’aider à leur poser les bonnes questions. Ou à leur faire comprendre qu’il y a une vie après ça, que ce n’est pas la fin du monde.