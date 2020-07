DDurrich via Getty Images

« Ma femme me vend pour 24 heures », plaisante Mauro Colagreco. Passer une journée avec le chef argentin dans le meilleur restaurant au monde, ou planter un arbre dans son jardin, sont l’une des expériences gastronomiques mises aux enchères au profit des restaurateurs en difficulté.

Face à la crise de la COVID-19 qui a durement frappé le secteur, le classement des « 50 Best restaurants » a renoncé à publier son palmarès, jugeant qu’en 2020 « ils sont tous égaux devant la crise ».

En revanche, il lance le 3 juillet une campagne de collecte de fonds pour soutenir les plus fragiles.

« Il y a eu une espèce de tsunami solidaire. C’est la première fois qu’on a des enchères mondiales d’une telle envergure, plus de 130 lots seront mis en vente du 3 au 12 juillet », a expliqué à l’AFP Hélène Pietrini, directrice du World 50 Best.

VALERY HACHE via Getty Images

« Le confinement nous a rapprochés de la nature et planter un arbre où sera gravé le nom de la personne qui gagnera ce lot est un message très fort. Ses enfants pourront l’admirer », a déclaré Mauro Colagreco à l’AFP, dans un échange vidéo depuis le jardin de son restaurant, entouré d’arbres centenaires. Il y récolte chaque jour fruits, légumes et herbes aromatiques qui font la singularité de la cuisine du Mirazur, sur la Côte d’Azur à Menton, sacré « meilleur restaurant » au monde 2019 dans le classement de 50 Best.