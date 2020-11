Aide médicale à mourir: le droit à l’égalité des personnes en situation de handicap en jeu

kieferpix via Getty Images

Je vis depuis 67 ans avec une maladie dégénérative et je suis choquée par la facilité avec laquelle une norme en matière des droits de la personne peut être renversée lorsqu’on ne veille pas au grain.

La loi proposée les autorisera à se prévaloir de cette disposition si leur souffrance est intolérable, à faire une croix sur les années qui pourraient leur rester et à recruter un médecin disposé à provoquer leur décès.

Le projet de loi C‑7 modifiera la loi actuelle sur l’aide médicale à mourir (AMM) en créant une voie séparée pour les personnes qui ne sont pas mourantes et ont peut-être encore des dizaines d’années à vivre, à condition qu’elles souffrent d’une maladie invalidante.

L’adoption d’une loi lourde de conséquences progresse rapidement au Parlement, mais passe sous le radar d’une majorité de Canadiens et de Canadiennes, leur esprit étant occupé ailleurs.

Le projet de loi C‑7 amène la question: POURQUOI NOUS?

Pourquoi seulement nous?

Pourquoi rendre l’aide médicale à mourir plus accessible uniquement pour les personnes dont le corps est altéré, souffrant ou en déclin? Pourquoi pas à tous les individus qui vivotent en marge de la société, à tous ceux qui recourent, pour en finir, à l’overdose, aux hauteurs d’un pont ou à une carabine au fond des bois? À quiconque juge que sa qualité de vie a piqué une plonge?

La réponse nous vient à tous spontanément, assurée, forte et claire. Cela ne nous ressemble pas. Nous composerons plutôt le 911, nous vous ferons descendre du parapet et, oui, nous vous contentionnerons dans les moments de crise, au diable l’autonomie. Nous irons au cœur du problème qui vous a conduit si loin et nous vous ramènerons vers une existence tolérable.

À moins, bien entendu, que votre souffrance ne soit liée à une maladie ou à un handicap. Alors, et seulement alors, aurez-vous accès à une voie spéciale conduisant à la mort assistée. À la mort sur demande, essentiellement.

L’universalité est la fondation même de nos engagements en matière de soins de santé. Comment expliquer alors que le projet de loi C‑7 s’écarte si radicalement de ce principe? Pourquoi abaisser les exigences de l’AMM seulement pour un groupe dont on sait déjà qu’il encourt un risque de suicide excédant largement celui qu’encourt la population non handicapée, mais pas pour d’autres individus qui souffrent et meurent avant leur temps?

Qu’est-ce qui rend cette orientation acceptable lorsqu’il s’agit de handicap?

Comment peut-on être si aveuglément confiants que le projet de loi‑7 ne causera aucun tort aux communautés de personnes handicapées? Honnêtement, je l’ignore. Tandis que nous affûtons nos arguments en prévision des contestations juridiques qui suivront si la loi est adoptée, voici un échantillon des réponses qu’on nous sert.