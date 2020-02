Un projet de loi fédéral pour assouplir les critères de l'aide médicale à mourir

KatarzynaBialasiewicz via Getty Images

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau doit déposer lundi après-midi un projet de loi visant à permettre aux Canadiens qui subissent des souffrances intolérables d’obtenir l’aide médicale à mourir.

Le projet de loi supprimera une disposition de la loi actuelle qui ne permet qu’à ceux dont la mort est «devenue raisonnablement prévisible» de recevoir l’aide médicale à mourir. Cette disposition avait été invalidée en septembre par la Cour supérieure du Québec.

Mais le projet de loi devrait aller plus loin. Des sources affirment qu’Ottawa supprimera l’exigence selon laquelle une personne qui a obtenu l’approbation de sa demande d’aide médicale à mourir doit attendre 10 jours avant d’obtenir la procédure. Ottawa devrait aussi supprimer l’exigence qui prévoit qu’une personne doit être en mesure de donner son consentement une deuxième fois immédiatement avant de recevoir l’aide médicale à mourir.

La Cour supérieure du Québec, dans la cause Truchon et Gladu, avait invalidé le 11 septembre le critère de mort «devenue raisonnablement prévisible». La juge Christine Baudouin accordait au gouvernement fédéral six mois — jusqu’au 11 mars — pour modifier sa loi; Ottawa a ensuite renoncé à porter ce jugement en appel. Mais la semaine dernière, le ministre de la Justice, David Lametti, a demandé une prolongation de quatre mois de la date limite — jusqu’en juillet.

Le gouvernement fédéral a mené en janvier des consultations publiques en ligne sur les changements à apporter à la loi. On demandait notamment aux Canadiens si de nouveaux obstacles devaient être imposés pour prévenir les dérapages et protéger les personnes vulnérables contre des pressions pour qu’elles mettent fin à leurs jours. Ottawa demandait également si la loi devrait être élargie afin de permettre aux personnes qui craignent de perdre leurs capacités mentales de faire, pendant qu’elles sont encore saines d’esprit, une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

Des sources affirment que le projet de loi qui sera présenté lundi ne traitera pas de questions plus larges qui ont été exclues de la nouvelle loi et qui doivent être considérées dans le cadre d’un examen parlementaire de la loi qui doit commencer cet été.

La juge Baudouin avait également invalidé la disposition de la loi québécoise sur l’aide à mourir qui limitait l’admissibilité à ceux qui sont en «fin de vie». Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 janvier qu’une personne pourra désormais réclamer l’aide médicale à mourir même si elle n’est pas à l’agonie — le critère de «fin de vie». Sur le plan juridique, ce critère de «fin de vie» deviendra donc inopérant à compter du 12 mars.