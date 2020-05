Aide juridique: les seuils d'admissibilité arrimés au salaire minimum

Natee Meepian via Getty Images

Les seuils d’admissibilité à l’aide juridique ont été rehaussés afin de s’arrimer au nouveau salaire minimum dimanche, comme le veut leur indexation annuelle.

Ainsi, pour avoir accès gratuitement aux services d’un avocat, le revenu maximal d’une personne seule est passé de 22 750 à 23 842 $ par année. Et sous le volet contributif du régime, une personne seule gagnant moins de 33 304 $ peut demander à être représentée moyennant des frais de 100 à 800 $.

Les barèmes d’admissibilité à l’aide juridique varient selon la situation familiale et financière du justiciable.

Les différents services — que ce soit en matière civile, familiale, administrative, criminelle, en droit de la santé, en droit de l’immigration et en droit des jeunes — sont rendus par des avocats permanents de l’aide juridique ou par des avocats de la pratique privée, selon le choix du client.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec s’était engagée à procéder à un «investissement massif» dans ce programme, notamment pour bonifier les tarifs versés aux avocats.

Plus tôt cette année, les trois partis d’opposition, de même qu’un regroupement d’organismes communautaires, de syndicats et d’acteurs du monde juridique, lui ont rappelé cette promesse.

L’Association du Jeune Barreau du Québec, qui regroupe 9000 avocats ayant moins de dix ans de pratique, a signalé que de moins en moins de leurs collègues acceptent des mandats d’aide juridique, estimant que leur rémunération n’est «plus à niveau».

Un élargissement des services offerts a également été réclamé, pour couvrir par exemple les causes en dommages et intérêts et en annulation de contrat qui ne seraient pas en défense.