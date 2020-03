À l’heure actuelle, les gouvernements fédéral et provincial demandent à toutes les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, diagnostiqués ou non, de s’isoler à la maison pendant 14 jours. Les personnes qui reviennent d’un voyage à l’étranger ou qui ont été en contact avec une personne diagnostiquée doivent faire de même.

Pour que le délai de carence soit supprimé, il faut toutefois communiquer avec Service Canada par le biais d’une nouvelle ligne téléphonique réservée aux personnes placées en quarantaine à cause du coronavirus: le 1-833-381-2725.

Service Canada garantit par ailleurs que les demandes présentées après la période de quarantaine seront traitées de façon rétroactive.

Exceptionnellement, il n’est pas non plus nécessaire de fournir un certificat médical pour avoir le droit aux prestations.

Comment présenter une demande?

Pour obtenir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, il faut présenter une demande en ligne, puis téléphoner au 1-833-381-2725 pour demander la suppression du délai de carence d’une semaine.

Service Canada assure que les demandes en raison d’une mise en quarantaine seront traitées de façon prioritaire.

Vous aurez besoin des informations suivantes:

Les noms et adresses de vos employeurs au cours des 52 dernières semaines.

Les dates d’emploi auprès de chaque employeur et les raisons pour lesquelles vous n’êtes plus à leur emploi.

Votre explication détaillée des faits si vous avez quitté votre emploi ou si vous avez été congédié d’un emploi quelconque au cours des 52 dernières semaines.

Votre adresse postale complète et votre adresse domiciliaire, si elles sont différentes.

Votre numéro d’assurance sociale (NAS).

Le nom de jeune fille de votre mère.

Vos renseignements bancaires, y compris votre institution financière, votre numéro de succursale (transit) et votre numéro de compte pour vous inscrire au dépôt direct.

Programme québécois d’aide temporaire aux travailleurs touchés par le nouveau coronavirus (PATT)

En attendant l’annonce de mesures additionnelles du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec a annoncé la création d’un programme d’aide financière temporaire pour les travailleurs qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’aide financière.

Le Programme d’aide temporaire aux travailleurs touchés par le nouveau coronavirus (PATT) s’adresse aux travailleurs québécois qui ne sont pas admissibles à l’assurance chômage pour les encourager à s’isoler.

Des prestations allant jusqu’à 573$ par semaine, non imposables, seront offertes aux groupes suivants:

les personnes qui reviennent de voyage

les personnes qui ont été en contact avec des voyageurs

les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19

les personnes qui ont reçu un diagnostic

les personnes qui ont été en contact avec une personne qui a contracté la maladie

Comment présenter une demande?

Le formulaire pour présenter une demande de prestation du PATT devrait être en ligne ce jeudi 19 mars sur le site du gouvernement du Québec, selon le premier ministre François Legault.

Le programme sera géré par la Croix-Rouge et les premiers paiements devraient être versés dans un délai de 48 heures, soit samedi.

Les travailleurs qui reviennent de l’étranger devront fournir des preuves comme un billet d’avion et le tampon dans le passeport. Ceux qui disent avoir été en contact avec une personne infectée devront identifier la personne.

À l’instar du programme fédéral, le PATT ne requerra aucun certificat médical.

D’autres mesures à venir

Les gouvernements fédéral et provincial ont tous deux indiqué que ces mesures ne sont que les premières d’une longue liste.

D’autres mesures devraient s’ajouter pour compenser les travailleurs qui ont perdu leur emploi ou vu leur nombre d’heures diminuer en raison des mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement, ainsi qu’aux entreprises touchées.

Le ministère de la Famille a déjà annoncé que tous les services de garde subventionnés seront payés par le gouvernement, tandis que des mesures seront annoncées plus tard pour les établissements privés non subventionnés et les services de garde en milieu familial non reconnus. Les parents n’ont donc pas à payer pour le service de garde pendant la fermeture imposée par les autorités.