Coronavirus: Ottawa dévoilera mercredi son plan d'aide financière pour les citoyens et les entreprises

OTTAWA — Ottawa annoncera mercredi son plan d’aide financière pour les entreprises et les citoyens et prendra des mesures d’ici vendredi pour assouplir les dates d’échéance pour les paiements d’impôts.

C’est ce que Justin Trudeau a déclaré mardi, en fin d’avant-midi, de chez lui où il est toujours en isolement volontaire puisque sa conjointe Sophie Grégoire Trudeau a reçu un diagnostic de la COVID-19.

Le Parlement devra probablement siéger pour une courte période, avec un groupe restreint de députés, pour adopter des mesures législatives liées à l’assurance-emploi, a indiqué M. Trudeau.

Le premier ministre a prêché une fois de plus la patience aux Canadiens. “On ne sait pas combien de temps que ça va prendre”, a-t-il dit, promettant, encore, que son gouvernement sera là pour tous les citoyens.

Lundi soir, Ottawa a annoncé des prêts allant jusqu’à 5000 $ pour les Canadiens qui cherchent à rentrer au pays et qui éprouvent des difficultés à trouver un billet d’avion à un prix raisonnable.

M. Trudeau a rappelé qu’en temps normal, quelque trois millions de Canadiens sont à l’extérieur du pays. Il assure explorer toutes les options possibles et discuter avec des lignes aériennes pour ramener le plus de Canadiens possible “dans le plus court délai de temps possible”.

Dès mercredi, seuls les Canadiens et les Américains qui ne présentent aucun symptôme de la maladie pourront embarquer dans des vols à destination du Canada. Quatre aéroports - Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary - accepteront ces vols internationaux. Ces mesures ne s’appliquent pas aux vols en provenance des États-Unis. La frontière canado-américaine demeure ouverte à tous.

L’Agence de la santé publique du Canada comptait au moins 440 cas confirmés au pays, mardi. Au Québec, on en était encore à 50 cas confirmés, et à 193 en Ontario.

L’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a confirmé un premier mort en Ontario. C’est la cinquième victime au pays depuis le début de cette crise.

Mardi matin, le premier ministre ontarien Doug Ford a déclaré l’état d’urgence dans sa province.