Les critères pour obtenir la subvention salariale sont assouplis

Et en annonçant l’assouplissement pour la subvention salariale aux entreprises, il a plaidé une fois de plus auprès des entreprises pour qu’elles réembauchent les employés mis à pied.

Les organismes à but non lucratif et les organismes de charité pourront inclure ou exclure les subventions gouvernementales reçues pour calculer leurs pertes.

Ottawa abaisse la barre à 15 pour cent de pertes. Et les mois de janvier et de février pourront servir de point de référence.



Le premier ministre promet que l’aide viendra aussi à ceux qui sont passés dans les mailles du filet d’aide fédérale déjà annoncée.

“Je pense par exemple aux pigistes, aux professionnels des soins à domicile et à ceux dont les heures de travail ont été réduites à 10 heures par semaine ou moins. On est en train de trouver des solutions et on va vous aider”, a-t-il promis une fois de plus.

Ottawa travaille aussi à préparer “des mesures supplémentaires pour aider nos aînés les plus vulnérables bientôt”.

Nombre de cas

Il y a 18 447 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La maladie à COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 402 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux disponibles: 9340 cas au Québec, dont 150 décès; 5276 cas en Ontario, dont 174 décès; 1373 cas en Alberta, dont 26 décès; 1291 cas en Colombie-Britannique, dont 43 décès; 310 cas en Nouvelle-Écosse, dont un décès; 260 cas en Saskatchewan, dont trois décès; 228 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont deux décès; 217 cas au Manitoba, dont trois décès; 105 cas au Nouveau-Brunswick; 22 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; sept cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.