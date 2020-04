Les mesures d'aide aux entreprises tardent à être adoptées par les députés

OTTAWA — Le rappel du Parlement fédéral pour adopter les mesures d’urgence pour les entreprises se fait toujours attendre.

Mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau a demandé la collaboration de l’opposition pour que la subvention salariale tant attendue devienne loi rapidement.

Il n’a pas voulu jeter le blâme à quelque parti que ce soit, se contentant plutôt de reconnaître que ce programme représente la mesure la plus importante dans l’histoire du Canada.

“On sait qu’ils ont des questions, on est en train de travailler avec eux et on espère pouvoir travailler de façon collaborative parce qu’en fin de compte, c’est de l’aide aux Canadiens (...) qu’il faut envoyer et on va travailler ensemble pour avoir la bonne façon de le faire”, a-t-il dit.

Sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, a précisé que les leaders parlementaires des partis étaient toujours à l’étape des négociations pour le projet de loi et qu’ils y travaillaient de façon “acharnée” en ce moment.

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi des assouplissements à son programme de subventions salariales.

Ainsi, une entreprise devra attester qu’elle a perdu 15 % de ses revenus, au lieu de 30 %, et elle pourra se tourner vers les deux premiers mois de 2020 à titre de référence pour prouver ses pertes.

Mais plusieurs autres questions restent en suspens.