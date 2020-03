COVID-19: l'aide financière fédérale s'élèvera à plus de 20 milliards $

OTTAWA — Le ministre des Finances, Bill Morneau, doit annoncer des milliards de dollars d’aide fédérale pour amortir le choc financier de l’éclosion de COVID-19 pour les Canadiens.

L’annonce doit être faite en avant-midi, mercredi. Les mesures devraient s’élever à 20 milliards $ ou plus.

On s’attend à ce qu’il inclue des mesures pour offrir des paiements directs aux Canadiens afin qu’ils puissent se permettre de suivre les conseils des professionnels de la santé de rester à la maison autant que possible pour prévenir la propagation de l’infection - peut-être par le biais d’une augmentation temporaire de l’Allocation canadienne pour enfants et des subventions aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi.

L’aide s’ajoutera au milliard de dollars que le gouvernement fédéral s’est déjà engagé à verser pour les systèmes de santé provinciaux, la recherche, l’équipement de protection, l’assouplissement des règles de l’assurance-emploi et la stabilisation économique.

Et c’est en plus du soutien en crédit de 10 milliards $ qui a été mis à la disposition des entreprises.