Les producteurs agricoles du Québec disposeront de 7,5 millions $, à même le fonds d’urgence de 35 millions $ annoncé en juillet, pour l’achat d’équipement de protection ou l’adaptation des logements des travailleurs étrangers, dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Les ministres fédéral et provincial de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau et André Lamontagne, en ont fait l’annonce, mardi, en conférence de presse, aux côtés des présidents de La Financière agricole, Ernest Desrosiers, et de l’Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau.

Ils s’attendent à ce que 1000 producteurs agricoles au Québec puissent bénéficier de ce fonds d’urgence.

Il doit servir à couvrir les dépenses faites pour améliorer l’infrastructure des postes de travail, par exemple, ou améliorer les conditions de logement des travailleurs, les conditions d’hygiène ou l’achat d’équipement de protection. En général, 50 % des dépenses admissibles seront couvertes.

Les demandes des producteurs seront acceptées du 14 décembre au 26 février prochains. Et les dépenses devront avoir été encourues entre le 15 mars 2020 et le 26 février 2021.