Ottawa met sur pied un programme d’aide financière pour les entrepreneurs noirs

TORONTO — Le gouvernement fédéral met sur pied un programme d’aide financière pour les entrepreneurs noirs confrontés à «des obstacles systémiques».

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce mercredi, à Toronto, dans les murs de HXOUSE, un organisme qui donne un coup de main pour le démarrage de petites entreprises.

M. Trudeau a fait savoir que son gouvernement a d’autres cartes dans sa manche pour combattre le «racisme systémique».

«On va avoir plus à dire sur notre système de justice et les réformes qu’il faut amener. On va avoir plus à dire sur le besoin de travailler avec nos corps policiers pour lutter contre le racisme systémique», a promis le premier ministre.

L’annonce de mercredi ne visait donc que les entreprises.

L’aide fédérale annoncée pourra s’élever à 221 millions $. De cette somme, 93 millions $ seront fournis par le gouvernement fédéral au cours des quatre prochaines années pour lancer le «Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires du Canada».

Ottawa prévoit que 53 millions $ iront à la conception d’un nouveau «Fonds pour l’écosystème national», de l’argent mis à la disposition de commerces dirigés par des entrepreneurs noirs.

Un autre fonds — 33,3 millions $ — offrira des prêts allant de 25 000 $ à 250 000 $. Une participation de certaines banques canadiennes mettrait aussi à la disposition de ces entrepreneurs 128 millions $ de prêts.

«La pandémie a mis en lumière les inégalités qui touchent de manière démesurée les communautés noires au Canada ainsi que la nécessité de relancer notre économie de façon à offrir à tous les Canadiens une chance égale de réussir», a fait valoir M. Trudeau dans le communiqué annonçant ce nouveau programme d’aide.

En conférence de presse, il a assuré être à l’écoute des communautés noires et autochtones pour développer son plan de lutte contre le racisme systémique.

«Nous avons travaillé avec plein de partenaires tout au long de l’été», a dit M. Trudeau.

Début juin, le premier ministre s’était fait remarquer alors qu’il posait un genou à terre pendant une manifestation à Ottawa où la foule scandait «Black lives matter».

M. Trudeau avait alors tenu cette posture pendant huit longues minutes, la durée de l’agonie de George Floyd, cet Américain tué par un policier qui l’avait empêché de respirer en lui plaquant un genou sur la gorge.

Mercredi, Il assurait qu’«à chaque pas», les initiatives fédérales de lutte contre le racisme seront développées «en partenariat» avec «ceux qui sont les plus touchés: la communauté noire elle-même et les Canadiens autochtones aussi».