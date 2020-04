Aide à domicile pour les personnes handicapées: «On va mourir, nous autres»

Courtoisie/Ex aequo Dominique Marsan, présidente d'Ex aequo et militante pour les droits des personnes handicapées

Dominique Marsan souffre d’insuffisance cardiaque, de diabète et de problèmes pulmonaires, de vision et d’audition. Elle est particulièrement vulnérable si elle contracte la COVID-19. Par contre, ce qui l’inquiète surtout dans l’immédiat, c’est de perdre ses services à domicile, parce que la Montréalaise, confinée à un fauteuil roulant depuis plusieurs années, a besoin d’aide pour accomplir plusieurs tâches du quotidien.

Dans les dernières semaines, elle a déjà perdu de précieux services. La femme de 56 ans avait l’habitude de préparer ses repas dans une cuisine collective, où elle pouvait s’assurer que les plats respectent ses restrictions alimentaires, dues entre autres à son diabète. «On fait à manger en groupe, pas de sel, pas de gras», résume la présidente d’Ex aequo, un organisme montréalais qui se consacre à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice

Depuis trois semaines, n’ayant plus accès à la cuisine collective, elle peut maintenant compter sur le Chic Resto Pop, un organisme communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve qui lui livre des repas à domicile. Malheureusement, les plats, en plus d’être plus dispendieux, ne peuvent être adaptés à ses besoins.