J'ai mis du temps à comprendre pourquoi ma fille ne demandait rien pour Noël

J’adore les fêtes de Noël et plus particulièrement depuis que j’ai des enfants. Mon fils aîné, Charles, a toujours fait ses lettres au père Noël avec un grand plaisir. Et croyez-moi, c’était vraiment des listes à rallonge! Aujourd’hui encore, alors qu’il va avoir 19 ans, il ne manque absolument jamais d’idées et d’envies. En revanche, ma fille, Sarah, ne me demande jamais rien pour Noël.

Vous devez vous dire: mais où est le problème? (Au contraire, tu as bien de la chance toi!) Le problème est que cela s’inscrit dans la longue liste de ses troubles du comportement présents depuis toujours.

Aujourd’hui, nous savons que Sarah (notre fille, NDLR) est autiste et à peu près tout s’explique. Comme le fait de faire des choix qui lui est extrêmement compliqué.

Mais à l’époque où elle était petite, je ne le savais pas. Alors, pour un parent, ne pas faire de lettre au père Noël, c’est presque perturbant. Enfin, ça l’était pour moi en tous cas.

Bien sûr qu’il y a plus grave dans la vie, on est tous d’accord. Je trouvais juste intéressant d’évoquer ce sujet avec vous car cela démontre, encore une fois, que l’on essaye constamment de se raccrocher à une certaine normalité. En l’occurrence ici, le désir et l’excitation d’un enfant de demander des cadeaux pour Noël. Cela semble évident pour chaque parent et ça l’était pour moi aussi; jusqu’à l’arrivée de ma fille qui a cassé ce code bien établi dans ma tête.

À présent, ma fille a 15 ans et on va faire un petit retour en arrière sur tous ces Noëls où elle ne me demandait jamais rien spontanément et où je continuais de faire comme si tout était normal.

L’enfance et la période où le père Noël existe

Avec mes enfants, j’ai toujours joué le jeu des fêtes de Noël à fond.

On ne rentrera donc pas dans le débat du bien-fondé ou non de leur faire croire en l’existence du père Noël. (Ce n’est pas le sujet ici en plus.)

Chez nous, on a toujours fait la totale: la pile de catalogues de jouets, les ciseaux et la colle pour élaborer les lettres, bref, c’était le petit rituel de fin d’année.

Pour mon fils, le plus simple aurait été d’envoyer tous les catalogues directement aux lutins du Pôle Nord! Le plus compliqué pour moi était alors de faire le tri dans tout ce qu’il voulait et de l’orienter vers ce qui me semblait le plus judicieux.