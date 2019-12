J'ai critiqué le «blackface» de Trudeau et j'ai dû quitter mon emploi du programme antiracisme

Une semaine plus tard, mon père et moi avons été interviewés séparément par le HuffPost Canada au sujet des différentes réactions des générations face au scandale du «blackface» de Trudeau. Ma critique du premier ministre a été modérée et a fait écho à sa propre acceptation du blâme et à sa reconnaissance que ses actions étaient racistes. Je n’ai pas été identifiée dans l’article comme une employée fédérale, mais lorsque j’ai parlé par politesse de l’entrevue à la direction, j’ai été verbalement réprimandée.

J’ai été choquée et dégoûtée quand j’ai vu les photos du premier ministre en «brownface» et en «blackface» alors qu’il était étudiant, quand il travaillait pour une entreprise de rafting en eau vive et quand il était enseignant lors du gala d’une école privée de Vancouver.

Mais ils ont changé d’avis. Lors d’une réunion ultérieure, j’ai demandé pourquoi on ne m’avait pas dit que je devrais choisir au moment de mon embauche, ou quand j’ai passé le processus de conflit d’intérêts. On m’a dit que c’était un oubli et qu’ils auraient dû vérifier plus en profondeur mon travail à l’extérieur.

Les gestionnaires m’ont répété à plusieurs reprises que j’avais brisé la confiance de mes patrons, qu’on ne pouvait pas me faire confiance comme fonctionnaire et que je devrais travailler pour la mériter. Je ne pouvais pas critiquer publiquement le premier ministre, même si je n’avais pas divulgué mon travail au ministère dans l’article. C’était quelque chose que je pouvais accepter, même si je n’aimais pas ça. En travaillant au gouvernement fédéral, on s’habitue à accepter certaines choses qui viennent avec la bureaucratie.

C’était avantageux pour le ministère de m’engager, en tant que femme noire, pour travailler sur leur programme de lutte contre le racisme et promouvoir leur travail. Le fait que des personnes noires, autochtones et de couleur travaillent sur des programmes antiracistes et de multiculturalisme officiels contribue à légitimer ces programmes et le département majoritairement blanc qui les supervise et qui crée une politique sur l’identité et la culture canadiennes. Je comprends maintenant que, tant que je demeurais calme, docile et que je restais à ma place en tant que personne de couleur, je pouvais continuer à travailler à l’élimination du racisme au Canada. Et quand je ne suis pas restée obéissante, j’ai été vue comme un problème qui devait être traité.

Discuter de racisme ne fait pas en sorte que je fasse moins bien mon travail. J’ai travaillé pour le programme canadien de lutte contre le racisme lors d’une campagne électorale où on retrouvait pour la première fois un chef fédéral racisé - qui a été la cible de plusieurs actes publics de racisme. Comprendre comment le racisme se manifeste au Canada m’a amenée à être meilleure dans mon travail. Je connaissais et je vivais ces enjeux, et je continue de faire de la recherche, de discuter et d’apprendre plus que jamais, parce que le racisme systémique et le racisme anti-Noirs sont à la fois complexes, écrasants et demeurent des obstacles pour d’innombrables Canadiens.