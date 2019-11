Le Ashton de Grande-Allée ferme définitivement ses portes

«C’est simplement une décision d’affaires. Les propriétaires de l’Atelier et de l’Ophélia étaient locataires du bâtiment que M. Leblond possédait avec un associé. Cependant, ils avaient depuis longtemps démontré l’intérêt de l’acquérir et, pour développer leurs opérations, de récupérer le local occupé par Chez Ashton», a expliqué la responsable des communications et du marketing pour les restaurants Chez Ashton, Mylène Beaulieu, dans un communiqué.