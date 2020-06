Trois hommes accusés du meurtre d'Ahmaud Arbery aux États-Unis

ATLANTA — Trois hommes blancs ont été inculpés du meurtre d’Ahmaud Arbery, un homme noir tué par balle alors qu’il courait dans le quartier d’une banlieue près de la côte en Géorgie aux États-Unis.

Le procureur Joyette Holmes a annoncé mercredi qu’un grand jury avait inculpé Travis McMichael, Greg McMichael et William «Roddie» Bryan Jr pour différentes accusations dont meurtre.

«C’est une autre étape positive, une autre grande étape pour rendre justice à Ahmaud, pour rendre justice à sa famille et la communauté», a déclaré Joyette Holmes lors d’une conférence de presse à l’extérieur du palais de justice du comté de Glynn à Brunswick.

La mort d’Ahmaud Arbery a souvent été invoquée lors de manifestations contre le racisme qui ont éclaté à travers le pays depuis la mort de George Floyd le mois dernier tué lors d’une arrestation à Minneapolis. La mort d’Ahmaud Arbery a également alimenté de nouvelles demandes en faveur d’une loi sur les crimes haineux en Géorgie, que les législateurs ont adoptée mardi.

Les avocats des McMichaels ont mis en garde contre toute précipitation vers un jugement et ont déclaré que toute l’histoire serait dévoilée au tribunal. Un avocat de Bryan McMichaels a soutenu que son client n’était qu’un témoin.

Ahmaud Arbery a été tué le 23 février lorsque Greg et Travis McMichael, un père et un fils blancs, se sont armés et ont poursuivi l’homme noir de 25 ans qui courait dans leur quartier. Greg McMichael a déclaré à la police qu’il soupçonnait Ahmaud Arbery d’être un cambrioleur et qu’il avait attaqué son fils avant d’être abattu. La famille d’Ahmaud Arbery a déclaré qu’il était parti faire du jogging.

William «Roddie» Bryan Jr vit dans le même quartier, juste à l’extérieur de la ville portuaire de Brunswick. William Bryan a déclaré avoir vu les McMichael passer et a décidé de se joindre à la poursuite, selon la déclaration d’un agent du Georgia Bureau of Investigation, Richard Dial, au début du mois lors d’une audience.