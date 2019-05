Agrandir son pénis ne marche pas et c'est dangereux, avertit cette étude

La taille ! Ce n’est pas elle qui compte mais elle préoccupe assez les hommes pour que certains franchissent le cap de la chirurgie du pénis ou autres méthodes d’agrandissement. Comme le promettent les pubs qui pullulent sur le sujet, ils espèrent, après un coup de bistouri ou une injection, gagner quelques centimètres. Erreur. C’est en tous cas ce qu’affirment un groupe de chercheurs britanniques, qui viennent de publier une étude sur le sujet dans la revue Sexual Medicine Reviews. Selon leurs résultats, l’agrandissement du pénis est “inefficace et risqué”. Pire, l’opération peut même avoir l’effet inverse.

A tenter d’agrandir son pénis, on risque de le raccourcir

“Nos recherches montrent que les résultats sont médiocres, le taux de satisfaction faible et que les risques de complications majeures sont élevés, parmi eux, une déformation du pénis, un raccourcissement et un dysfonctionnement érectile”, expliquent les experts dans The Guardian.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont passé en revue 17 études évaluant 21 types de procédures, chirurgicales et non chirurgicales, pratiquées sur 1 192 hommes en Grande-Bretagne et dans d’autres pays. Aujourd’hui, deux méthodes sont principalement pratiquées : les injections de graisse dans le pénis ou l’opération chirurgicale. Cette dernière consiste en une incision du ligament suspenseur. Conséquence, la verge tombe et s’allonge.

“Ces procédures ne devraient presque jamais être effectuées, sauf dans des cas exceptionnels afin de réparer un corps traumatisé”, estime Gordon Muir, urologue à l’hôpital King’s College de Londres et co-auteur de l’étude.

Des «charlatans» qui exploitent les complexes

Pour le médecin londonien, “les complexes des hommes sont exploités par des charlatans”. L’intervention, principalement effectuée par le secteur privé, peut coûter jusqu’à 30 000 £, voire 40 000 £, précise le spécialiste. La marge des cliniques est énorme, plus de 10 fois son coût réel. Des sommes colossales sont dépensées par des hommes qui, selon l’étude, ont en fait un pénis de taille normale. Bref, c’est dans la tête, ils ont l’impression d’avoir un pénis trop petit et les cliniques jouent dessus. “Au final, l’homme se retrouve souvent avec un pénis déformé”, poursuit l’urologue Gordon Muir. Pour rappel, une vaste étude, sortie en 2015, a donné le chiffres après avoir mesuré 15 500 pénis : au repos la longueur moyenne est de 9,16 centimètres et en érection, elle est de 13,12 cm.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.