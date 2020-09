L'âge des chiens équivaut-il à 7 fois l'âge des humains ?

« Cette croyance vient probablement de l’époque où les chiens avaient une espérance de vie d’une douzaine d’années. Et puisqu’on estimait celle des humains à plus de 70 ans, un facteur sept permettait de passer de l’un à l’autre avec un chiffre rond », explique Matthias Kohlhauer, vétérinaire et enseignant en pharmacologie à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, en France. « Mais aujourd’hui, avec les traitements qu’on peut appliquer aux animaux, on peut avoir des chiens qui vivent jusqu’à 20 ans. La règle ne tient plus. »