Le meilleur et le pire de l’alter-party des Oscars

Taylor Hill via Getty Images

C’est rare, mais les tenues de l’after-party des Oscars ne nous ont pas donné envie de lever notre verre et de célébrer.

S’il y a eu quelques bons coups, même des coups de circuit si on pense à Kerry Washington, Emma Roberts et la brochette de mannequins Victoria’s Secret, quelques looks nous ont fait grincer des dents.