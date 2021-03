Affaire Cuomo: la procureure générale de New York récuse le plan du gouverneur

AP Photo/Seth Wenig, Pool Le plan de M. Cuomo consistait à demander à Mme James et à la juge Janet DiFiore de sélectionner conjointement «un avocat indépendant et qualifié en pratique privée sans affiliation politique pour mener un examen approfondi de l’affaire et rédiger un rapport public.» (photo d'archive)

ALBANY, N.Y. - Le projet du gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, de demander à la procureure générale de l’État et à la juge en chef de la Cour d’appel de nommer un avocat indépendant pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui n’a pas fait long feu. Letitia James, la procureure générale, a rejeté ce plan en fin d’après-midi. Selon elle, ce plan ne permettrait pas de faire toute la lumière sur cette controverse. «Je n’accepte pas la proposition du gouverneur, a-t-elle déclaré. La loi me donne clairement l’autorité pour enquêter sur ce sujet dès que le gouverneur m’en fera part. Avec le plus respect que je dois à la juge en chef DiFiore, j’ai été dûment élue procureure générale. C’est ma responsabilité d’accomplir cette tâche, comme cela est prévue par la loi. Le gouverneur doit en tenir compte afin qu’une enquête indépendante complète puisse être menée.» Mme James a reçu l’appui d’élus démocrates de haut rang comme la leader de la majorité démocrate au Sénat d’État, Andrea Stewart-Cousins. Le plan de M. Cuomo consistait à demander à Mme James et à la juge Janet DiFiore de sélectionner conjointement «un avocat indépendant et qualifié en pratique privée sans affiliation politique pour mener un examen approfondi de l’affaire et rédiger un rapport public.»