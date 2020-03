La Ville de Montréal sensibilisera les voyageurs à l'aéroport Montréal-Trudeau

La mairesse de Montréal Valérie Plante a confirmé lundi que la Ville fera une intervention terrain à l’aéroport Montréal Trudeau face aux voyageurs.

Des professionnels de santé publique et de sécurité publique donneront des consignes aux voyageurs, a précisé la directrice régionale de santé publique de Montréal, docteure Mylène Drouin.

Le but du personnel de la Ville de Montréal est d’assurer que la demande d’isolement volontaire de 14 jours pour toute personne qui provient de l’extérieur du pays soit bien comprise, tout comme les actions à entreprendre en cas de symptômes.

La docteure Drouin a précisé lundi matin qu’en date de dimanche il y avait 11 cas à Montréal, dont deux aux soins intensifs.

Tous les cas ont comme source un voyage à l’étranger, a souligné la docteure Drouin.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont demandé à la population d’annuler tout voyage non essentiel à l’étranger et suggèrent à ceux qui sont à l’extérieur de rentrer dès que possible.

Or, le gouvernement fédéral n’a pris jusqu’ici aucune mesure pour limiter le nombre de touristes étrangers qui traversent la frontière, une approche avec laquelle le premier ministre du Québec François Legault est en désaccord, depuis plusieurs jours. De plus, une multitude de personnes qui ont été de retour au Canada ont assuré que rien ne leur avait été dit sur les mesures appliquées au Québec pour contenir le nouveau coronavirus.

Le travail des agents frontaliers de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau relève de la juridiction fédérale.

Le gouvernement du Québec et les municipalités ont ordonné une multitude de mesures pour éviter les rassemblements de personnes.