Je suis une adulte, mais on me prend constamment pour une enfant de 12 ans

Me faire demander mes cartes dans les commerces est devenu commun: «C’est vraiment votre âge? Êtes-vous certaine? Hahaha, tu dois te faire carter tout le temps!» J’ai suivi les conseils de mes proches - et d’étrangers - et j’ai essayé de répondre à ce genre de commentaires avec humour, mais les personnes qui posaient les questions avaient simplement l’air confuses. J’ai essayé d’améliorer ma confiance et ma posture sans grand résultat; il est difficile d’en faire plus alors que je dois lever les yeux pour parler à tout le monde, même si ma colonne vertébrale est entièrement droite.

À ma connaissance, je n’ai pas de déficit d’hormones de croissance ni de condition sous-jacente autre que le fait d’être petite. Mais j’ai une confluence de marqueurs génétiques qui signalent la jeunesse : un visage rond, une structure osseuse légère, une poitrine peu définie et de grands yeux. Ce sont toutes des caractéristiques que je ne peux pas changer. J’ai aussi deux parents qui mesurent autour de 1,50 m. Ma mère aussi est mince et, lors de ses premières années de mariage, on la prenait souvent pour la fille de mon père.

Une fois que je suis devenue plus âgée, l’écart perçu a augmenté de façon spectaculaire. Mes amis prenaient du poids alors que je restais maigre. On m’a donné le surnom de «Itty-Bitty» au début du secondaire, et les gens ont commencé à m’appeler «Tiny» tout naturellement.

J’ai toujours été petite par rapport à mes pairs. Enfant, j’étais toujours l’une des plus petites de ma classe, à la traîne des autres lorsque nous faisions des tours de piste dans le gymnase. On me demandait si j’avais un ou deux ans de moins que mon âge, ce qui m’irritait, mais seulement jusqu’à un certain point. Lors des bonnes journées, je me voyais comme Cendrillon en raison de ma pointure inhabituellement petite.

«Tu as tellement de chance», me disent les gens qui roulent jalousement des yeux chaque fois que j’évoque le fait qu’on me demande mes cartes d’identité ou que je mentionne qu’on me prend pour une préadolescente. Je veux leur dire qu’ils changeraient d’avis si c’était eux qui avaient entendu des remarques infantilisantes pendant plus de trois décennies. Apprécieraient-ils d’être pris à plusieurs reprises pour l’enfant d’un homme à un premier rendez-vous ou de se faire demander s’ils sont assez vieux pour s’asseoir dans un siège près des sorties de secours en avion?

Alors que j’étudiais à la maîtrise, je suis allée au concert de Noël de mon frère. Il mesure plus de 1,80 m et est de cinq ans mon cadet. Ma famille a déménagé dans une nouvelle ville lorsque j’ai commencé l’université, donc ses professeurs ne me connaissaient pas. Commences-tu le secondaire l’année prochaine?», m’ont-ils demandé, quand on leur a présenté sa «petite» sœur. Des situations comme celle-là me donnent envie de demander aux gens qui insistent sur le fait qu’avoir l’air jeune est un cadeau : apprécieriez-vous que vos efforts et votre expérience soient réduits ou effacés en un seul coup d’œil? Peut-être que oui - mais j’en ai assez.

Chaque année, il est de plus en plus embarrassant de sortir en public. Mes épaules sont tendues en prévision de la prochaine remarque qu’on pourrait me faire. J’ai grandi en divisant le monde dans ma tête - les gens avec qui je suis connue et respectée, et les rencontres publiques, où les gens ne voient que mon corps et où un commentaire ou une mauvaise perception peut arriver à tout moment.