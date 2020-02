10 destinations où glisser cet hiver en famille

Êtes-vous allés glisser cet hiver? Que ce soit pour une sortie en famille pour la relâche ou une activité entre amis, n’attendez pas que la neige fonde! Habillez-vous chaudement et attachez votre tuque dans l’un de ces dix centres de glisse au Québec.

Québec et ses environs :

Village Vacances Valcartier

Incontournable dans la région de Québec, Valcartier est assurément le site le plus populaire et celui auquel on pense en premier pour la glissade sur tube. Lancez-vous sur une chambre à air pour dévaler les pentes enneigées de plus de 35 glissades, de jour comme de soir, dans le plus grand centre de jeux en Amérique du Nord. Êtes-vous prêts à vous élancer du haut de l’Himalaya, à tourbillonner dans la Tornade ou encore à vivre les sensations fortes de l’Everest ? Terminez la journée en visitant l’impressionnant Hôtel de glace, qui fête ses 20 ans cette année. Il y a même une petite glissade de glace, pour ceux qui n’en ont jamais assez!

Glissades Tewkesbury

Destination familiale par excellence, les Glissades Tewkesbury proposent les plus hautes glissades sur tube de la province, dont la fameuse Guinness, qui serait la plus longue au monde, nous dit-on! N’empêche, pas besoin d’être le plus téméraire pour s’y rendre : petits et grands s’amusent follement sur le site enchanteur où l’accueil des préposés est des plus sympathiques. Coup de cœur pour le magnifique panorama sur la vallée de la Jacques-Cartier.

Glissade Au 1884

Avez-vous déjà expérimenté la glissade sur traîne de la plus que centenaire glissade Au 1884? Installée sur la terrasse Dufferin, derrière le Château Frontenac, la célèbre glissade attire à chaque année bon nombre de touristes venant de partout dans le monde pour vivre des sensations fortes. Attachez votre tuque : vous pouvez atteindre plus de 70 km/h!

Chaudière-Appalaches :

Domaine du Radar

La luge autrichienne n’est pas réservée aux grands! Au Domaine du Radar, une piste familiale permet aux plus jeunes de s’y initier et d’apprendre graduellement à contrôler la traditionnelle luge de bois. Tandis que les plus aventureux opteront pour la Kamikaze, longue de 2,3 km. Le saviez-vous? Situé en Beauce, le Domaine du Radar est une ancienne base militaire qui a été transformée en base de plein air. N’oubliez pas votre casque!

À proximité de Montréal :

Super Glissades de St-Jean de Matha

Toujours populaires auprès des familles, les Super Glissades de St-Jean de Matha n’ont plus besoin de présentation. Le site comprend 30 pistes éclairées en soirée et un versant rafting qui offre les pistes de glissade les plus rapides du Québec, avec des descentes pouvant atteindre 100 km/h lors les journées froides. En nouveauté cet hiver: un immense parc gonflable fait le bonheur des enfants et une navette part tous les samedis matins du centre-ville de Montréal.

Alexandre Monarque

Centre de la nature Laval

Pas besoin de quitter la ville pour profiter des plaisirs hivernaux! Véritable parc urbain, le Centre de la nature Laval est accessible gratuitement. Sur place, on peut y patiner, skier et même glisser. Cinq pentes enneigées y sont aménagées tous les hivers pour le plus grand plaisir des petits Lavallois et Montréalais. Louez un tube sur place ou apportez votre luge!

Laurentides :

Glissades des Pays d’en Haut

À 30 minutes de Montréal, les Glissades des Pays d’en Haut sont une valeur sure dans la région, et ce, depuis 55 ans. Avez-vous essayé le bobsleigh des neiges et le Vortex360? Ces deux attractions trépidantes renouvellent le plaisir de la glisse et des sensations fortes. Elles s’ajoutent aux 37 pistes de glissades sur tube et aux six descentes de rafting et de tornade. Impossible de s’ennuyer!

Sommet Saint-Sauveur

Ça glisse sur le versant Avila du Sommet Saint-Sauveur! Situé en pleine nature, à flanc de montagne, le centre familial propose 19 pistes de glissades sur tube (dont deux en rafting). Après la journée, profitez-en pour relaxer autour du feu de foyer, dans une ambiance réconfortante.

Aventures Neige

Il n’y a pas que le ski à Mont-Tremblant! Afin de varier les activités, Aventures Neige a aménagé huit pistes de glissades sur tube, directement sur le site du AX Hôtel Mont-Tremblant. De niveau débutant à expert, le site est idéal en famille ou entre amis. Après la glissade, passez au comptoir-lunch ou dégustez un chocolat chaud autour du feu extérieur, avec vue sur la montagne.

Mauricie :

Station Val-Mauricie

Pour une journée des plus actives, direction la Station Val-Mauricie. Située au cœur du Parc de l’île Melville, en plein centre de Shawinigan, on y propose une foule d’activités hivernales, dont le ski de fond, la raquette, une école de ski alpin et de planche à neige et, bien sûr, la glissade sur tube. Quatre couloirs enneigés avec remontée mécanique attendent les glisseurs qui peuvent également profiter du paysage et se réchauffer dans le chalet.