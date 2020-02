Près de 40 % des ados du Québec passent 11 heures et plus devant un écran

Yalana via Getty Images

QUÉBEC — Près de 40 % des jeunes Québécois âgés de 13 et 17 ans passent 11 heures et plus par semaine devant un écran, excédant ainsi le temps recommandé par les experts, révèle une enquête dévoilée mercredi par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO).

Quatre-vingt-seize pour cent des jeunes âgés de 6 à 17 ans sont des utilisateurs d’appareils électroniques, selon l’enquête «NETendances 2019 — La famille numérique». Les trois quarts d’entre eux ont accès à plus d’un appareil électronique; leurs préférences vont à la tablette (66 %), à l’ordinateur (64 %), au téléphone intelligent (60 %) et à la console de jeux (58 %).

Les jeunes de 13 à 17 ans qui fréquentent l’école secondaire semblent être de plus grands utilisateurs que les jeunes de 6 à 12 ans. La moitié des plus jeunes utiliseraient un téléphone intelligent, comparativement à 75 % des plus vieux.

Quatre-vingt-six pour cent des jeunes de 6 à 17 ans écouteraient des vidéos sur YouTube, selon leurs parents. Plus de la moitié des jeunes de ce groupe d’âge navigueraient sur internet à des fins scolaires, visiteraient des sites web de nature éducative, visionneraient des films ou des séries en ligne, visiteraient des sites de divertissement ou procéderaient à l’écoute et/ou au téléchargement de musique en ligne.

Les adolescents âgés de 13 à 17 ans sont proportionnellement plus nombreux à pratiquer ces activités, à l’exception de la visite de sites éducatifs.

Trente-huit points de pourcentage séparent aussi les plus jeunes des plus vieux concernant les activités de communication, notamment l’envoi de textos.

Soixante-dix pour cent des jeunes de 6 à 17 ans consacrent dix heures ou moins chaque semaine aux appareils électroniques ou à la navigation en ligne, selon l’enquête. Toutefois, ce sont 39 % des 13-17 ans qui y consacrent 11 heures par semaine ou plus; 26 pour cent d’entre eux excèdent le maximum de deux heures par jour recommandé par les experts.

On constate aussi un écart entre les garçons et les filles. Qu’il s’agisse de l’utilisation de plus d’un appareil électronique, d’une console de jeux, d’un ordinateur ou d’un assistant vocal, les garçons sont systématiquement plus nombreux que les filles. Dix-neuf pour cent des garçons utilisent internet plus de 15 heures par semaine, contre 13 % des filles.

Plus de 80 % des jeunes de 13 à 17 ans ont enfin une présence sur les réseaux sociaux, contre 42 % des 6-12 ans.