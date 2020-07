Ma mère, ma demi-soeur et moi, on s’est rencontrées pour la première fois en octobre dernier. Quand j’ai vu ma soeur, je me suis vue. On se ressemble, c’est fou. C’est vraiment spécial de me reconnaître dans quelqu’un d’autre que mon fils.

Notre première rencontre a duré plus de deux heures. J’ai fait une grosse accolade à ma mère. Après cette rencontre, je n’ai pas été capable de retourner travailler. C’était beaucoup d’émotions pour moi. Le plus important, c’est qu’on voulait toutes les trois se revoir. J’ai surtout gardé contact avec ma demi-soeur les semaines suivantes, et j’ai vraiment su que pour ma mère, il n’en restait pas pour longtemps.

Ma mère m’a raconté plus tard que mon père avait 17 ans quand elle est tombée enceinte, que ça avait été une histoire d’un soir et qu’elle ne l’avait pas revu après. J’ai fait des démarches pour retrouver mon père. Je l’ai trouvé par moi-même sur Facebook et je lui ai écrit. Il m’a répondu: «Je ne veux rien savoir, ne me harcèle pas et n’harcèle pas ma famille.» J’ai eu beaucoup de peine au début. Mais avec le temps, je me dis qu’il n’avait peut-être jamais parlé de cet événement à personne et que s’il ne veut pas me connaître, je ne pense pas que je manque grand-chose...

Ma soeur et ma mère biologiques habitent près de chez moi. On se voit, on s’appelle, on s’écrit. La connexion s’est faite tout de suite et on s’est rapidement présenté nos familles. La deuxième fois qu’on s’est vues, elle m’a dit qu’elle était rassurée de savoir que sa fille ne serait pas toute seule dans la vie. C’est dommage d’avoir retrouvé ma mère pour la perdre bientôt.