COVID-19: Votre adolescent ne veut rien savoir? Les conseils d'une psy

Non, ce ne sont pas les parents qui ont choisi ce qui arrive, mais bien une autorité tierce qui a donné ces recommandations d’urgence qui concernent tout le monde. C’est le message à faire passer en premier lieu. Ce qui revient à parler de l’importance de l’acte de confinement et à valoriser l’implication citoyenne à l’échelle mondiale.

Répondre au NON

«Je sais que ce n’est pas chose aisée. Pour les parents, je pense qu’il s’agit de ne pas prendre à cœur les rejets et oppositions, mais d’entendre dans ces mouvements: “Laisse-moi grandir, je ne peux pas te le dire autrement, je suis mal avec moi-même, je n’arrive pas à être bien avec toi qui me rappelle trop qui je suis”.»

Lui et les autres

«L’ennemi c’est l’autre, mais dans le fond l’adolescent sait que son mal-être est au plus profond de lui. Il faut le convaincre que traverser cette période est plus facile avec les autres. Impliquez-le dans “comment parlerais-tu du Covid à tes petits frères/soeurs/cousines?” Il s’agit de lui donner une position active face à l’évènement plutôt que passive.»

La prise de conscience du monde extérieur

Revenons à la définition du mot adolescence: période de la vie entre l’enfance et l’âge adulte, pendant laquelle se produit la puberté et se forme la pensée abstraite. C’est aussi le temps de la prise de conscience.

«Le monde de l’enfance et l’illusion d’être inchangé s’effondre, tout change, leurs émotions, leur corps et par conséquent la perception qu’ils ont du monde. D’ailleurs le monde à l’adolescence est déjà un peu hostile.»

Et les réactions à cette situation sans précédent peuvent être aussi différentes que multiples. Il n’y a plus rien de rationnel, la réalité a rattrapé la science-fiction.

«Dans certains cas, ils peuvent être dans un déni et se croire plus fort que le virus, l’aspect “même pas mal”. Ou au contraire ressentir la nécessité d’être impliqué face à ce qui se passe à l’échelle du monde. Dire leur angoisse ne sera probablement pas possible. Ils peuvent devenir insupportables car face aux angoisses on se défend. Comme on dit: les défauts de chacun seront exacerbés.»