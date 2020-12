L'administration Trump exécute un camionneur qui avait tué sa fillette

ASSOCIATED PRESS Photo/Michael Conroy, File

Plus tard, les proches de la jeune fille ont publié une déclaration commune qualifiant Alfred Bourgeois de «monstre».

«Je demande à Dieu de pardonner à tous ceux qui ont conspiré et comploté contre moi, et ont planté de fausses preuves», a-t-il déclaré avant d’ajouter: «je n’ai pas commis ce crime.»

Avant de mourir, Alfred Bourgeois, attaché à une civière, n’a présenté aucune excuse et a plutôt pris un ton profondément provocant, insistant sur le fait qu’il n’avait ni tué ni agressé sexuellement sa petite fille.

L’administration Trump a poursuivi vendredi sa série d’exécutions fédérales postélectorales en mettant à mort un chauffeur de camion de Louisiane qui avait gravement maltraité sa fille de 2 ans pendant des semaines en 2002, puis l’avait tuée en lui cognant la tête à plusieurs reprises contre la fenêtre et le tableau de bord d’un camion.

Il était le deuxième prisonnier fédéral à être exécuté cette semaine, et trois autres exécutions sont prévues en janvier.

Alors qu’une injection mortelle de pentobarbital commençait à couler par intraveineuse dans ses deux bras, Alfred Bourgeois a penché la tête pour regarder son conseiller spirituel qui tenait une Bible dans un coin de la chambre de la mort.

Alfred Bourgeois lui a fait un signe avec le pouce en l’air, et son conseiller spirituel a levé le pouce en réponse.

Quelques secondes plus tard, Alfred Bourgeois a levé les yeux vers la fenêtre qui le séparait des médias et des autres témoins dans les pièces adjacentes, puis il a grimacé et froncé les sourcils.

Il a commencé à expirer en rythme et son estomac a commencé à trembler de manière incontrôlable. Après cinq minutes, le soulèvement de son estomac s’est arrêté et tout son corps s’est immobilisé.

Il n’a pas bougé pendant environ 20 minutes avant d’être déclaré mort.

Alfred Bourgeois avait rencontré son conseiller spirituel plus tôt vendredi afin d’accepter la mort, a déclaré l’un de ses avocats, Shawn Nolan, à l’Associated Press quelques heures avant l’exécution.

Il a indiqué qu’Alfred Bourgeois avait «prié pour la rédemption». Alfred Bourgeois a commencé à dessiner en prison, il faisait notamment des portraits des membres de son équipe juridique.

Shawn Nolan a déclaré qu’il avait un bon dossier disciplinaire dans le secteur des condamnés à mort. L’administration Trump a entrepris une série d’exécutions depuis le jour du scrutin.

C’est la première fois en plus de 130 ans que des exécutions fédérales ont lieu pendant une période de transition.

Grover Cleveland était le dernier président à avoir agi ainsi.

