Premier Gala de l'ADISQ: Les Louanges et Alexandra Stréliski récompensés

MONTRÉAL — Le premier Gala de l’ADISQ a permis la remise de 44 trophées Félix à des artistes, producteurs et professionnels de l’industrie de la musique mercredi soir à Montréal.

L’animation de la soirée de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a été assurée par Pierre Lapointe.

L’album de l’année en tant que meilleur vendeur a été décerné à Ginette Reno pour «À jamais». L’album rock de l’année est «Délivrance», d’Éric Lapointe.

Dans d’autres catégories d’album de l’année, les gagnants ont été Paul Daraîche (country), Alexandra Stréliski (instrumental), Dominique Fils-Aimé (jazz), Les Louanges (alternatif), Jesse Mac Cormack (anglophone), Charles Richard-Hamelin, Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano (orchestre et grand ensemble), Andrew Wan, Charles Richard-Hamelin (soliste et petit ensemble), Millimetrik (musique électronique) et Le Vent du Nord et De Temps Antan (musique traditionnelle).