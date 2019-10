Gala de l'ADISQ 2019: quand la CBC traduit le nom des artistes et des albums québécois

Au lendemain du Gala de l’ADISQ, ce lundi 28 octobre, la CBC a publié un article révélant la liste exhaustive de tous les gagnants de la dernière semaine.

Mais il semblerait que la personne à l’origine de ce palmarès ait un peu abusé de l’outil Google Translate, puisque le nom de certains artistes ainsi que le titre de quelques albums ont, pour une raison inexpliquée, été traduits du français à l’anglais.

Alaclair Ensemble est devenu «Alaclair Together».

Les Louanges a été rebaptisé «Praise».

Le Vent du Nord est devenu «The North Wind».

L’album L’origine de mes espèces de Michel Rivard s’intitulait The Origin of My Species.

L’album La nuit est une panthère de Les Louanges est devenu The Night Is Panther - et non The Night Is A Panther.

Même La course des tuques a été traduit par The Toque Race, et ce, même si la version anglaise du film pour enfants a en réalité pour titre Racetime.

Pourquoi la liste des lauréats n’a pas simplement été reprise telle quelle? Probablement que l’auteur a voulu traduire les noms des différentes catégories, n’ayant pas considéré que cela affecterait aussi ceux des artistes et des oeuvres salués.

L’article a évidemment été corrigé quelques heures après publication, et la CBC a présenté ses excuses pour cette erreur. Mais plusieurs internautes se sont tout de même indignés face à ce traitement de la scène culturelle québécoise, y percevant un manque flagrant de respect envers les artistes d’ici et leurs oeuvres.

Cette bévue a également été soulignée sur la page Facebook de l’émission de radio On dira ce qu’on voudra... qui est diffusée sur la chaîne ICI Première de Radio-Canada.

Dans les commentaires, les artisans de la section Arts de Radio-Canada se sont payé la tête de leurs collègues anglophones en invitant les internautes à consulter leur article «pour un excellent compte-rendu en français» de la soirée.