La chanteuse, qui affichait au début de sa carrière de magnifiques courbes, apparaît soudainement avec plusieurs kilos en moins, une taille toute petite et des traits qui ont visiblement changé, probablement à cause de la perte de poids.

L’animatrice espagnole Nagore Robles a, elle, souligné les efforts d’Adele pour transformer son physique : «tu as travaillé si fort pour ressembler à ça et je suis tellement heureuse que tu aies atteint ton but, mais je veux te dire qu’à mes yeux, tu as toujours été une femme spectaculaire, magnifique et sexy.»