Le comédien a profité de cette victoire pour livrer un discours hilarant dans lequel il a décoché quelques flèches à l’endroit des critiques et des membres de l’Académie, en plus de faire preuve d’une bonne dose d’autodérision par rapport à sa carrière.



«J’ai joué dans le film Funny People, il y a 11 ans. C’est la dernière fois que les critiques ont prétendu ne pas me détester pour cinq est* de minutes», a-t-il déclaré d’emblée.

«Je voudrais saluer les autres nommés, qui seront désormais connus à jamais comme les acteurs qui ont perdu face à Adam Sandler.»

«Il y a quelques semaines, quand j’ai été ″snobé″ par l’Académie, ça m’a rappelé l’époque où j’ai brièvement fréquenté l’école secondaire. On m’avait ignoré dans la catégorie du plus beau look dans le livre de fin d’année [...] Mais mes camarades de classe m’ont tout de même honoré dans la catégorie beaucoup moins prestigieuse de la plus belle personnalité.

Ce soir, quand je regarde dans cette pièce, je me rends compte que les Spirit Awards, ce sont les prix de la plus belle personnalité d’Hollywood. Après que les douchebags aient remporté leurs Oscars demain soir, leur beauté s’estompera avec le temps, tandis que nos esprits indépendants brilleront à tout jamais!»

«J’ai toujours essayé de dire ce que j’avais à dire avec un esprit indépendant… tout en encaissant de gros et troublants chèques de paie», a-t-il blagué avant de reprendre un ton plus sérieux pour remercier sincèrement ses proches et les artisans du film.

Uncut Gems est disponible dès maintenant, sur Netflix Canada.