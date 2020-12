L'actrice Emma Roberts a donné naissance à un petit garçon

View this post on Instagram

Mme Roberts a célébré l’arrivée imminente de son bébé ce même mois lors d’un «shower» discret avec des amis proches et de la famille, dont Kristen Stewart et Camila Morrone, pendant lequel on a respecté la distanciation sociale.

«On a un peu ri. On s’est un peu disputé. Je l’ai bloquée à un moment donné. C’était ma seule arme», expliquait Emma Roberts lors d’une apparition à Jimmy Kimmel Live! en octobre. «Elle m’a envoyé un texto à 2 heures du matin, “Ma chérie, tu m’as bloquée? Visage triste.” Je me suis dit: “Oui, je t’ai bloquée.” Puis je l’ai débloquée. Ç’a été une guerre sur Instagram avec ma mère que je n’ai jamais vue venir. Donc, une bonne histoire à raconter au bébé.»

M. Hedlund et Mme Roberts entretiennent une relation romantique depuis mars 2019, lorsqu’ils ont été aperçus se tenant la main lors d’une promenade à New York. Des photos du couple sont apparues à peu près au même moment où Mme Roberts a mis fin à ses fiançailles avec Evan Peters après sept ans ensemble.

Dans une récente interview accordée à Glamour, Emma Roberts a parlé de la lueur d’espoir inattendue que représentait le fait d’être enceinte pendant la pandémie, affirmant que cela avait permis «beaucoup d’introspection».

«C’est incroyable de m’asseoir et de me replier sur moi-même d’une manière que je n’ai jamais expérimentée auparavant et d’être immobile», a-t-elle confié au média. «C’était vraiment sympa, et je suis vraiment reconnaissante d’avoir pu le faire.»

«Ne pas simplement courir d’un rendez-vous à l’autre ou d’un emploi à l’autre», ajoute-t-elle. «J’ai vraiment dû être présente avec moi-même, et ça a été —certains jours, tu veux sortir de ta propre peau mais d’autres jours, tu te sens vraiment bien et vraiment reconnaissante.»