Voyagez dans le temps chez Boréalis

Olivier Croteau

Le musée consacré à l’histoire des pâtes et papiers au Québec présentera une exposition particulièrement intéressante cet été, du 28 juin au 2 septembre, consacrée au rôle des femmes dans l’industrie.« Femmes de papier » présente l’histoire des femmes au foyer, des cuisinières dans les camps forestiers, des secrétaires à l’usine ou encore des femmes qui ont défié les normes en participant activement à la production de pâtes et papiers. L’approche numérique et interactive du musée a de quoi divertir (et enrichir) petits et grands.