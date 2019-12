10 activités totalement Noël à Québec et ses environs

Courtoisie Petit Champlain

Dès les premiers flocons et les premiers frissons, les activités et événements abondent à Québec et ses environs pour célébrer cette période festive de la fin d’année. N’attendez pas le réveillon pour vivre l’ambiance des Fêtes!

Magasiner dans la féérie du Petit Champlain

Plutôt que de magasiner dans la frénésie, et si on le faisait dans la féérie du quartier Petit Champlain? Avec ses guirlandes suspendues au-dessus des rues et ses arbres scintillants aux portes des commerces, le Petit Champlain est assurément le plus agréable pour magasiner ses cadeaux de Noël. Surtout lorsqu’une petite neige tombe doucement et que les chorales animent la place.

Ne manquez pas de rendre visite au Père Noël (le plus beau de la région!), qui est présent à tous les jours au parc Félix-Leclerc. Il se fera un plaisir d’écouter les souhaits des petits, en plus de leur offrir un petit cadeau.

Admirer le sapin majestueux de Place-Royale

Où se trouve le plus beau sapin de Noël? À la Place-Royale. Le majestueux conifère haut de 35 pieds illumine le lieu historique qui évoque encore aujourd’hui les fondations de la ville de Québec. Entouré des nombreux bâtiments de pierre, il nous plonge littéralement dans le passé, surtout avec les chorales qui chantent sur le parvis de l’église des airs de Noël et traditionnels.

Déguster un Glühwein au Marché de Noël allemand de Québec

Un quoi? Un Glühwein! Il s’agit en fait d’un vin chaud dont la recette allemande est authentique et fort appréciée les soirées froides après une visite au Marché de Noël allemand de Québec. Vous avez la dent sucrée? La gourmandise la plus populaire au Marché est sans conteste le cornet de churros. À déguster lors d’une promenade dans le Vieux-Québec.

Visiter la boutique de Noël… ouverte à l’année!

Le saviez-vous? La Boutique de Noël de Québec est ouverte à l’année! Elle regorge de mille et une trouvailles, de décorations scintillantes et de grelots qui résonnent dans le magasin toujours bondé. Impossible de ne pas afficher un large sourire, dès qu’on y entre! Elle est située tout juste à côté du Marché de Noël allemand, plus précisément au 47, rue de Buade.

Patiner à la place D’Youville en soirée

Il n’y a pas plus romantique que de valser, main dans la main, sur la patinoire de la place D’Youville. Au son de la musique d’ambiance, le lieu devient magique en soirée, avec les milliers de lumières décoratives à proximité. C’est aussi idéal pour admirer Le Diamant, nouvellement construit, et Le Capitole qui vient d’être rénové. Le plus : la patinoire est munie d’un système de réfrigération qui assure en tout temps une excellente qualité de la surface glacée.

Déambuler dans l’allée de l’espoir du Château Frontenac

Impossible de ne pas s’émerveiller devant les Arbres de l’espoir, qui illuminent le grand hall de Fairmont Le Château Frontenac. Commandités et décorés par des entreprises de la région, ils ont permis d’amasser cette année 21 000 $ pour le programme Dr Clown qui vise à redonner le sourire aux petits patients du Centre mère-enfant Soleil. Au total, c’est 100 000 $ qui ont été remis au Centre depuis six ans.

Marcher à la noirceur dans le Trait-Carré

L’incontournable événement Noël au Trait-Carré se tiendra les 6 et 7 décembre, au cœur du charmant site patrimonial de Charlesbourg. C’est le rendez-vous annuel de bon nombre de familles du secteur depuis maintenant 21 ans. L’une des activités phares est la marche aux flambeaux dans le Trait-Carré. Cette année, cette promenade féérique sera guidée par la légende des quatre éléments.

Couper son sapin en pleine forêt

Mieux que de l’acheter dans un commerce, pourquoi ne pas aller couper votre sapin vous-même cette année? C’est une bonne idée d’activité différente à faire entre amis ou avec les enfants! Où le couper? Au nord de Québec, on roule jusqu’à la Forêt Montmorency ou, un peu plus près, jusqu’à la Ferme St-Adolphe à Stoneham.

Assister au concert Le chemin de Noël

Voilà une jeune tradition qui fait courir les foules depuis quatre ans. Celle du concert « Le chemin de Noël », présenté le 23 décembre au Palais Montcalm. Dirigé par le chef d’orchestre Bernard Labadie, le concert propose un itinéraire poétique qui conjugue musique et spiritualité. Il est précédé par la cérémonie de clôture du Marché de Noël allemand et une marche aux lanternes qui se terminera à la place D’Youville. L’activité est gratuite, mais il faut se procurer des billets au préalable. La distribution se fera le 14 décembre au Palais Montcalm.

Vivre la magie de Frima au Woodooliparc

Il faut faire quelques kilomètres de plus, jusqu’en Beauce, pour réellement vivre la magie de Noël. La destination n’est pas le Pôle Nord, mais plutôt le Woodooliparc. Ce parc d’amusement transporte petits et grands dans l’univers de Frima, une forêt merveilleusement magique où les enfants sont rois et où les rêves deviennent réalité. Père Noël, confortablement installé dans son bureau, et Mère Noël, affairée dans sa cuisine à cuire des biscuits, sont même sur place!

On a visité

Retrouver son coeur d’enfant en visitant le site en soirée, lequel a par ailleurs ajouté de nouvelles activités cette année. On aurait pu y rester des heures! Après un chocolat chaud, des glissades à profusion et un pot rempli de neige éternelle (!), étoiles dans les yeux assurées!

À noter que la réservation en ligne est obligatoire cette année, en raison du fort achalandage.