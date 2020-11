Des activités pour remplacer le Défilé du Père Noël

Jose Luis Pelaez via Getty Images

À l’issue de ces circuits et en remplissant les réponses obtenues dans un passeport - incluant les instructions - à se procurer en ligne ICI , vous pourriez mettre la main sur de beaux cadeaux. Chaque semaine, cinq lots de 1000$ en chèques-cadeaux provenant de commerces du centre-ville seront remis aux participants, pour un total de 20 000$.

Seront aussi stationnés dans les rues trois chars allégoriques, dont le fameux traîneau du père Noël, et un «immense» bureau de poste au coin Sainte-Catherine et Stanley pour expédier sa lettre au père Noël juste à temps.

À l’angle des rues Guy et Sainte-Catherine, on pourra aussi trouver l’atelier du père Noël mené par l’organisme La Maison à Petits Pas, qui servira à la récupération et la restauration des jouets destinés aux familles dans le besoin.