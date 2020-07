7 activités à faire en famille cet été

Les enfants ne tiennent plus en place? Vos ados ont le goût de partir à l’aventure? Profitez des vacances au Québec pour expérimenter de nouvelles activités de plein air, sortir des sentiers battus ou simplement passer du bon temps en famille.

Parce que les activités les plus simples sont souvent les plus appréciées, Babybel vous propose sept façons de profiter de l’été en famille ou avec des amis.

Tom Werner via Getty Images

Faire une randonnée

Prêts pour une randonnée? Avec plus de 11 000 kilomètres de sentiers balisés, le Québec est le paradis de la randonnée pédestre. Marcher en famille ou en groupe est, certes, plus sécuritaire, mais aussi plus motivant. Par où débuter? Une randonnée d’une demi-journée sur un terrain facile représente un bon départ et permettra aux enfants de revenir avec le sourire.

EpicStockMedia via Getty Images

Pagayer sur une planche

Ultra populaire, la planche à pagaie (stand-up paddleboard) navigue littéralement partout. Saviez-vous que la planche à pagaie est parfaite pour les enfants? Dès l’âge de 3 ans, ceux-ci peuvent prendre place sur la planche de leurs parents et se laisser bercer par les mouvements sur l’eau. Et lorsqu’ils sont un peu plus âgés (entre 7 et 9 ans), ils peuvent à leur tour pagayer et diriger leur propre planche. Oh pagaie, oh pagaie!

monkeybusinessimages via Getty Images

Pique-niquer au bord du lac

Les enfants ne refusent jamais un pique-nique! Surtout lorsque celui-ci est près d’un lac ou d’un cours d’eau. Ils mangeront ainsi leur goûter tout en admirant les canards, les vagues et le paysage. Après le repas, profitez-en pour marcher sur la rive ou faire quelques châteaux de sable.

Images By Tang Ming Tung via Getty Images

Faire voler un cerf-volant

Le vent s’est levé et vous pensez que votre pique-nique est à l’eau? Sortez le cerf-volant! Les parcs, les plages et les champs sont des endroits parfaits pour la pratique de cette activité. Mais avant de dérouler la ligne, vérifiez la vitesse du vent (à l’aide de votre téléphone): un vent modéré est idéal pour que les petits novices apprennent à piloter eux-mêmes un cerf-volant triangulaire ou en losange.

Buena Vista Images via Getty Images

Dévaler des kilomètres à vélo

Vos ados ont de l’énergie à dépenser? Faites-les pédaler! Les paysages du Québec se contemplent à vélo, alors que la Route verte est considérée par le National Geographic comme l’une des meilleures destinations vélo au monde! Elle sillonne toute la province et incite les cyclistes de tous âges à dévaler des kilomètres sur le bitume ou dans les sentiers.

FangXiaNuo via Getty Images

Organiser un club de lecture au parc

«Quel est le dernier roman que tu as lu?» «Pourquoi aimes-tu les bandes dessinées?» Organiser un club de lecture n’a rien de ringard, c’est tout le contraire! Cette activité qui regagne en popularité permet non seulement aux jeunes de développer le plaisir de lire, mais aussi de partager leurs récents coups de cœur, de découvrir de nouveaux horizons et de prendre l’air avec d’autres jeunes du même âge. Qui plus est, échanger ses livres, c’est cool et c’est gratuit!

Imgorthand via Getty Images

Explorer la forêt

Les enfants rechignent lorsque vient le temps de marcher? Plutôt que d’annoncer une simple randonnée, proposez-leur de vivre une exploration de la forêt. Avant de partir, préparez un court rallye afin qu’ils puissent repérer tout au long du parcours différentes espèces animales et végétales. Les ados peuvent même en profiter pour faire un concours de «stories» Instagram ou une thématique Tik Tok. Ils marcheront sans même s’en rendre compte!

Vos explorateurs d’un jour ont faim? Oubliez les friandises et rassasiez leur fringale avec une collation nutritive et amusante comme un fromage Mini Babybel. Source de produit laitier, sans lactose, elle fait le bonheur des petits et des grands depuis des décennies.

Le saviez-vous? Deux Mini Babybel équivalent à une des trois portions de produits laitiers recommandées chaque jour.